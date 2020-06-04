تشيلسي يقترب من التوقيع مع فيرنر لمدة 5 سنوات

كشفت تقارير صحفية ألمانية أن تيمو فيرنيو مهاجم لايبزيغ الألماني قريب من الانتقال إلى تشيلسي الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.









وقالت صحيفة "بليد" الألمانية، إن فيرنر مستعد للموافقة على عقد مدته خمس سنوات مع تشيلسي بأجر قد يتخطى الـ10 ملايين يورو سنويا.





ودخل نادي ليفربول في المفاوضات لضم فيرنر بسبب إعجاب كلوب بقدراته، إلا أن" بيلد" أشارت الى أن الريدز غير مستعدين لدفع الشرط الجزائي في عقد اللاعب والبالغ 60 مليون يورو.



كما كشفت صحيفة كالتشيو ميركاتو الإيطالية، عن رغبة ناديي روما ويوفنتوس في التعاقد مع الإسباني بيدرو رودريجز، لاعب تشيلسي في صفقة انتقال حر .









وينتهي عقد بيدرو مع البلوز في نهاية الموسم الحالي، ولم يتوصل لاتفاق مع إدارة النادي لتجديد العقد .







