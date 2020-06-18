وفاة اليوتيوبر الشهيرة ماما سناء.. ونجلها ينعيها بكلمات مؤثرة

أعلن نجل اليوتيوبر الشهيرة المعروفة بـ " ماما سناء"، وفاة والدته، بعد صراع مع المرض، وذلك خلال تدوينة على صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك".
ودون نجل "ماما سناء"، نعي والدته، قائلا: "إن لله وإنا إليه راجعون والدتي ماما سناء توفت إلى رحمة الله".
وتفاعل آلاف من متابعي الصفحة الرسمية لليوتيوبر الشهيرة، مع التدوينة، وأعربوا عن حزنهم لسماع هذا الخبر.
واستطاع اليوتيوبر الشهيرة "ماما سناء" اختراق عالم السوشيال ميديا قبل شهور قليلة على السوشيال ميديا، من خلال نجلها الذي أعلن نبأ وفاتها، بعمل فيديوهات كوميدية لهم من داخل المنزل عبر برنامج "تيك توك"، والذي تفاعل معها ملايين المتابعين على السوشيال ميديا.