وفاة اليوتيوبر الشهيرة ماما سناء.. ونجلها ينعيها بكلمات مؤثرة

أعلن نجل اليوتيوبر الشهيرة المعروفة بـ " ماما سناء"، وفاة والدته، بعد صراع مع المرض، وذلك خلال تدوينة على صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك".





ودون نجل "ماما سناء"، نعي والدته، قائلا: "إن لله وإنا إليه راجعون والدتي ماما سناء توفت إلى رحمة الله".





وتفاعل آلاف من متابعي الصفحة الرسمية لليوتيوبر الشهيرة، مع التدوينة، وأعربوا عن حزنهم لسماع هذا الخبر.



