بلاش الجزمة في وشنا.. علا رشدي تتعرض لانتقادات جمهورها بسبب صورة

تعرضت الفنانة علا رشدى للانتقاد من متابعيها بسبب صورة نشرتها عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".
وعلقت علا رشدي على الصورة قائلة "الجزمة كانت جديدة لنج ... أظن واضح".
ولقيت الصورة ردودا واسعة من متابعيها عبر إنستجرام، وجاءت التعليقات كالآتي:
ممكن تشيلى الصورة أنا من فانزك بس دى حاجة تزعل.
يعنى فى وشنا كده.
حركة غير لائقة.
احنا بنحبك بس بلاش الجزمة فى وشنا .
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وشاركت علا رشدي في مسلسل "بـ100 وش"، مع كل من الفنانين "آسر ياسين ونيللي كريم وإسلام إبراهيم ومصطفى درويش وشريف دسوقي، وهو ومن تأليف عمرو الدالي وأحمد وائل، وإخراج كاملة أبو ذكري.