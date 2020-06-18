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مساحات شخصية لكل فرد.. كورونا يفرض شروطه على صالات الرياضة.. فيديو

الخميس 18/يونيو/2020 - 01:10 م
صالات رياضية
صالات رياضية
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آيات أحمد
فرض فيروس كورونا شروطه على صالات الرياضة، بعد عودته للعمل فى اطار عودة الحياة لطبيعتها، حيث اتبع أصحاب الصالات الرياضية التدابير الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا بين روداها.

وتم تخصيص مساحات منفصلة وأدوات لكل متدرب بجوارها مواد التطهير، كما تخصيص مساحات خاصة لكل متدرب مغلقة حول كل متدرب.

وقال صاحب صالة رياضية بكاليفورنيا، إنه على الرغم من اننا نعلم ان هذا لا يحميهم بنسبة 100%، ولكننا نحاول جاهدين توفير وسائل الامان لرواد الصالات الرياضية.

و ظهرت بيانات مجمعة لحالات فيروس كورونا أن عدد الإصابات به حول العالم تجاوز 8.35 مليون حالة حتى صباح اليوم الخميس.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، عند الساعة 08:00 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات بلغ ثمانية ملايين و 351 ألف حالة، كما أظهرت أن عدد المتعافين تجاوز أربعة ملايين، فيما تجاوز عدد الوفيات 449 ألفا.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد حالات الإصابة، تليها البرازيل وروسيا والهند والمملكة المتحدة وإسبانيا وبيرو وإيطاليا وتشيلي وإيران وفرنسا وألمانيا وتركيا وباكستان والمكسيك والسعودية.

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