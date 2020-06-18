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أخبار البلد

بتوجيه من النائب محمد أبو العينين... تعقيم وتطهير شوارع ومساجد الجيزة | فيديو و صور

الخميس 18/يونيو/2020 - 03:02 م
صدى البلد
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سيد أحمد- عمر خالد- محمد أبو النور
بتوجيهات من النائب محمد أبو العينين، عضو مجلس النواب، نائب حزب مستقبل وطن، واصل أعضاء حملتة تطهير وتعقيم العديد من الشوارع 
والمساجد فى الجيزة ، لتستمر الحملة في دورها الخدمي وحملاتها المكثفة لخدمة مواطنى الجيزة وحماية المواطنين من فيروس كورونا.



وقام أعضاء حملة النائب أبو العينين بتطهير وتعقيم كل من : ش مهنى متفرع من ش الصناديلي وش عبد الرحمن من ش الصناديلي وسكة عرفة متفرع من ش مهنى وش العرب متفرع من ش الصناديلي قبلي
ش الصناديلي قبلي ومسجد هيبه من ش الصناديلي وش الاعسر من ش الصناديلي وش خلف من ش الصناديلي وش السيد عنتر من ش الصناديلي.

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يذكر أن مكاتب خدمة المواطنين فى حملة النائب أبو العينبن شاركت على مدى ثلاثة أشهر في تنظيم صرف المعاشات بمكاتب البريد والمدارس التى خصصتها محافظة الجيزة لصرف المعاشات، ولاقت تجربة النائب محمد أبو العينين فى إعداد أماكن انتظار لأصحاب المعاشات والتسهيل عليهم، استحسانًا كبيرًا من المواطنين، وتم تكرار هذه التجربة فى عدد من مكاتب البريد على مستوى الجمهورية.
بتوجيه من النائب محمد أبو العينين... تعقيم وتطهير شوارع ومساجد الجيزة | فيديو و صور
بتوجيه من النائب محمد أبو العينين... تعقيم وتطهير شوارع ومساجد الجيزة | فيديو و صور
بتوجيه من النائب محمد أبو العينين... تعقيم وتطهير شوارع ومساجد الجيزة | فيديو و صور
بتوجيه من النائب محمد أبو العينين... تعقيم وتطهير شوارع ومساجد الجيزة | فيديو و صور
بتوجيه من النائب محمد أبو العينين... تعقيم وتطهير شوارع ومساجد الجيزة | فيديو و صور
بتوجيه من النائب محمد أبو العينين... تعقيم وتطهير شوارع ومساجد الجيزة | فيديو و صور
بتوجيه من النائب محمد أبو العينين... تعقيم وتطهير شوارع ومساجد الجيزة | فيديو و صور
بتوجيه من النائب محمد أبو العينين... تعقيم وتطهير شوارع ومساجد الجيزة | فيديو و صور
بتوجيه من النائب محمد أبو العينين... تعقيم وتطهير شوارع ومساجد الجيزة | فيديو و صور
بتوجيه من النائب محمد أبو العينين... تعقيم وتطهير شوارع ومساجد الجيزة | فيديو و صور
بتوجيه من النائب محمد أبو العينين... تعقيم وتطهير شوارع ومساجد الجيزة | فيديو و صور
بتوجيه من النائب محمد أبو العينين... تعقيم وتطهير شوارع ومساجد الجيزة | فيديو و صور
بتوجيه من النائب محمد أبو العينين... تعقيم وتطهير شوارع ومساجد الجيزة | فيديو و صور
بتوجيه من النائب محمد أبو العينين... تعقيم وتطهير شوارع ومساجد الجيزة | فيديو و صور
بتوجيه من النائب محمد أبو العينين... تعقيم وتطهير شوارع ومساجد الجيزة | فيديو و صور
بتوجيه من النائب محمد أبو العينين... تعقيم وتطهير شوارع ومساجد الجيزة | فيديو و صور
بتوجيه من النائب محمد أبو العينين... تعقيم وتطهير شوارع ومساجد الجيزة | فيديو و صور
بتوجيه من النائب محمد أبو العينين... تعقيم وتطهير شوارع ومساجد الجيزة | فيديو و صور
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