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أخبار العالم

أطلع حفتر بالنتائج.. وفد ليبي يزور روسيا على خلفية إعلان القاهرة

الخميس 18/يونيو/2020 - 04:22 م
خليفة حفتر
خليفة حفتر
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شيماء مصطفى
استقبل القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر اليوم الخميس، الوفد الليبي رفيع المستوى الذي أجرى زيارة إلى روسيا.

ووفقًا لـ"روسيا اليوم"، ضم الوفد نائب رئيس مجلس النواب أحميد حومة، ووزير الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية عبد الهادي الحويج، ومندوب القيادة العامة للقوات المسلحة.

وأكد المكتب الإعلامي للقيادة العامة، في بيان، أن الوفد تحدث مع حفتر عن الزيارة لروسيا والتي تم خلالها الإشادة بموقف القيادة العامة ومجلس النواب من إعلان القاهرة، خاصة وقف إطلاق النار، والعودة للعملية السياسية وفق ثوابت الشعب الليبي، ورفض العدوان الأجنبي وخروج المرتزقة من البلاد.

وكانت مبادرة مصر لوقف إطلاق النار في ليبيا تمهيدًا للتفاوض حول حل سياسي للأزمة لاقت ترحيبًا واسع النطاق عربيًا ودوليًا.

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن استقرار ليبيا جزء لا يتجزأ من استقرار مصر، مشددا على أن تحركات الدولة تهدف إلى إنهاء معاناة الشعب الليبي، محذرا أي طرف من الإصرار على الحل العسكري في ليبيا.
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