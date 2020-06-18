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ديني

رمضان عبد المعز: الشذوذ الجنسي من الكبائر وملعون فاعله.. فيديو

الخميس 18/يونيو/2020 - 07:28 م
رمضان عبد المعز:
رمضان عبد المعز: الشذوذ الجنسى من الكبائر وملعون فاعله
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محمود ضاحي
قال الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي، إن الشذوذ الجنسي من الكبائر وفاعله "ملعون"، مشيرًا إلى أن الحكم في الشريعة الإسلامية يكون على الأفعال لا الأشخاص، إلا إذا كان الله حدد شخصًا معينًا على غرار ما حدث مع قارون وفرعون وإبليس.

وأضاف عبد المعز، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الخميس: "ليس معنى الكلام عن غير معين إباحة ما حرم الله أو تحليل ما حرم الله، النبي مثلًا قال إن امرأة بغي (ماشية مشي بطال) دخلت الجنة في كلب سقته، وبالطبع فإن هذا الحديث لا يعني أن البغاء حلال".

وتابع: "أما بالنسبة للشذوذ فإنه حرام وفاعله قد يتوب ويغفر الله له، لا يجب أن نحكم على الأشخاص لأننا لا نضمن أنهم تابوا إلى الله أم لا".

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