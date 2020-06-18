ليس فقط الطائرات والمطارات.. كيف هيأت مصر الأطقم الجوية للتحليق مجددا بعد شهور التوقف

أيام قليلة تفصلنا عن فتح الأجواء المصرية مجددًا أمام دول العالم لاستقبال رحلات الطيران الدولي، وسط تجهيزات تدار على قدم وساق من قبل سلطات الطيران المدني المصري، لاتمام كافة الاستعدادات داخل المطارات لمواجهة تلك الجائحة الوبائية التي ضربت بلدان العالم.





وسط تلك الترتيبات التي تجري على الأرض للطائرات والمنشآت والمواقع بالمطارات استعدادا لتشغيل الرحلات، لم تتناسى الشركات وسلطة الطيران المدني المصري، أطقمها الجوية من مرحلة التأهيل لعودة التحليق مجددًا بكامل طاقتهم وكفاءتهم بعد شهور الوقف، حيث قدمت كافة الإمكانيات المتاحة وفقا للتوصيات الدولية للحفاظ على شهادات وتصاريح عملهم، بعد ما كان الأمر يؤرق العديد من شركات حول العالم بسبب بعد أطقمها عن التحليق جوا لأسابيع غير معلوم مدتها.





بالإشارة إلى التسهيلات الدولية، فإن معظم الدول تتمتع بامتلاكها لنظام تراخيص يضمن تأقلم شركات الطيران والموظفين مع كافة التحديات غير المتوقعة ومواجهة التأثيرات الخارجية لها على العمليات والأعمال، - هو ما أشار إليه الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا"، وأعرب عن دعمه لكافة الاجراءات المتخذه من قبل المنظمات والدول لتسهيل المتطلبات التنظيمية بشكل لا يؤثر على سلامة الرحلات الجوية.





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وقال الاتحاد الدولي للنقل الجوي، في تقرير صادر عنه، إن الوكالة الأوروبية لسلامة قطاع النقل الجوي "EASA"، قامت بنشر نماذج يمكن استخدامها من قبل الجهات التنظيمية الحكومية لإخطار الوكالة عن القوانين المرنة التي جرى تطبيقها، وأشارت إلى أن هذا الإجراء يسمح بتمديد فترات صلاحية التراخيص والتصديقات والشهادات لأفراد الأطقم الجوية والمدربين والفاحصين وحاملي تراخيص صيانة الطائرات ومراقبي الحركة الجوية بالإضافة إلى تمديد شهادات مراجعة صلاحية الطائرات.





وهو ما اتبعته الكثير من بلدان العالم التي تعاني مرار الوقف، لمواكبة هذا الوضع الطوارئ، من بينها أيضا مصر، حيث تم منح الأطقم الجوية من الطيارين أقصى فرصة سماح لإجازة الطيران الخاصة بهم وفقا للمحددات والمسموحات الدولية، هذا ما صرح به وزير الطيران.





وأكد الوزير محمد منار عنبه، في تصريحاته الصحفية، أن ما يحتاجه الطيارين من أجهزة طيران تمثيلي أو ما يطلق عليه "السيميليتور" من أجل استمرار تدريبهم متوفر بالفعل لدى الشركة الوطنية مصر للطيران ولا يوجد أي مشكلة يواجهها الأطقم الجوية حيال ذلك، وأكد أن الأطقم الجوية المصرية على أتم الاستعداد للطيران مجددًا مع استئناف الرحلات.





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وبدوره رئيس سلطة الطيران المدني المصري، المهندس أشرف نوير، أوضح أنه منذ وقف الطيران إلى مصر أصدرت السلطة قرار سماح لشركات الطيران باستثناء 3 شهور لعمل تقييم مخاطر لدراسة مد الإجازات للطواقم الجوية الخاصة بها بدون تدريب، طبقا للتشريعات والتوصيات الدولية الممنوحة لسلطات الطيران المدني حول العالم.





وقال أشرف نوير، في تصريحات لـ "صدى البلد"، إن أولوية سلطة الطيران المدني المصري هي السلامة ولا يوجد حولها أي نقاش، مُشيرا إلى أن كل دول العالم اتخذت اجراءات استثنائية في ظل ظروف الطارئه الحالية، وهو ما اتجهت إليه أيضا سلطة الطيران المصرية.





وأوضح رئيس سلطة الطيران المدني، أن السلطة استرشدت بما اتخذته المنظمات العالمية، من أجل الحفاظ على استمرارية نشاط الطيران المدني، في ضوء تلك الأزمة، وهو ما التزمت به مصر للحفاظ على استمرارية النشاط بما يراعي كافة معايير السلامة الجوية.





وتستأنف مصر تشغيل مطارات الجمهورية بفتح الطيران أمام الرحلات الدولية مطلع يوليو القادم، بعد فترة توقف دامت لنحو ثلاثة أشهر وسط تدابير وإجراءات وقائية اتخذتها وزارة الطيران المدني، داخل المطارات المصرية وعلى متن الطائرات لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.