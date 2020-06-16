المطارات جاهزة.. مصر تستعد لاستئناف الطيران.. كاميرات حرارية بـ20 مليون جنيه.. تحليل Pcr للقادمين تحدده وزارة الصحة.. الشركة الوطنية تفتح الحجوزات على الرحلات الدولية.. وتؤكد:لا زيادة في أسعار التذاكر

وزير الطيران:

= إجراءات صارمة قبل صعود المسافرين على متن الطائرة

= وزارة الصحة تحدد الدول التي يجب على الركاب القادمين منها عمل تحليل pcr

= عودة 57 ألف مصري عالق بالخارج عبر 315 رحلة جوية استثنائية

= تضاعف نشاط الشحن الجوي بعد تحويل الطائرات من ركاب لنقل البضائع

= تخصيص أماكن لذوي الأمراض المزمنة والسماح بعزل في الصفوف الأخيرة من الطائرات





رشدي زكريا:

= حزمة تخفيضات لتحفيز السياحة

= نسدد 12 مليون دولار شهريا قيمة قروض الطائرات

= نتفاوض على قرض بقيمة 3 مليارات جنيه من البنوك الوطنية

= دمج بعض الرحلات في حال عدم الإقبال حسب نسبة الحجز

= لا توجد زيادة في أسعار تذاكر الطيران خلال الفترة الحالية وما بعد أزمة كورونا

= تأجيل سداد إيجارات الطائرات الجديدة التي تسلمتها الشركة خلال الفترة الماضية





عقد الطيار محمد منار عنبة، وزير الطيران المدني، مؤتمرا صحفيًا اليوم بمقر الوزارة، تحدث فيه، عن التحديات التي واجهتها مصر للطيران خلال الشهور الماضية، وذلك نتيجة وباء فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19"، كذلك عن نجاح جهود الطيران المصري في عودة العالقين من الخارج، كما تحدث "عنبة" عن رؤية الوزارة خلال الفترة المقبلة ومواجهة تداعيات فيروس كورونا.





وخلال المؤتمر، أعلن وزير الطيران عن ضوابط تشغيل المطارات، والجوانب المتعلقة بقرار استئناف الطيران إلى المطارات المصرية، اعتبارا من أول يوليو المقبل، بعد فترة توقف دامت أشهر، على خلفية أزمة فيروس كورونا المستجد، وذلك وفقا لضوابط وإجراءات وقائية واحترازية محددة تنفذها الدولة بالمطارات، وفقا لخطتها للتعايش مع أزمة الفيروس المستجد.





عودة 57 ألف مصري عالق بالخارج

أعلن الطيار محمد منار عنبة أن وزارة الطيران المدني سيرت على متن طائرات الشركة الوطنية مصر للطيران وشركة اير كايرو التابعة لوزارة الطيران، نحو 315 رحلة جوية استثنائية إلي دول العالم، نقلت على متنها 57 ألف مصري عالق بالخارج، منذ بداية أزمة كورونا.





وأكد وزير الطيران، أن كافة المطارات المصرية علي أتم استعداد لتشغيل الرحلات الجوية، مطلع يوليو المقبل، من كافة التجهيزات والاستعدادات الخاصة بالتباعد الاجتماعي وغيرها من التجهيزات.





إجراء تحليل الـ pcr وفق توجيهات وزارة الصحة

شدد وزير الطيران إن الدولة المصرية لن تستطيع إلزام ركاب كل الدول بإجراء تحليل pcr سوى فقط الركاب القادمين من الدول المتفشي بها الوباء، حيث ستحدد وزارة الصحة الدول المتفشي بها الوباء بعد مراجعة منظمة الصحة العالمية، وبناءً عليه سيتم مخاطبة ركابها.





وأضاف وزير الطيران، أنه لن يتم تطبيق التباعد الاجتماعي على الطائرات أو تقليل المقاعد، مؤكدا أن ذلك بعد مراجعة المنظمات العالمية، التي أشارت إلى الخسائر الفادحة والتكاليف على الركاب، لذا سيتم تطبيق جميع الإجراءات على الطائرة.





إجراءات صارمة قبل صعود المسافرين على متن الطائرة

قال الطيار محمد منار عنبة، وزير الطيران المدني، إنه سيتم اتخاذ العديد من الإجراءات قبل صعود المسافرين على متن الطائرة، وسيتم تحديد كل الطلبات الخاصة ببعض الدول، حسب كل دولة، مشيرا إلى أنه يتم تطهير الطائرات بشكل دوري عقب كل رحلة، كما أنه لن يتم توزيع أي منشورات أو وجبات لتقليل الاحتكاك بالركاب قدر المستطاع.





وأضاف وزير الطيران، أنه سيتم تخصيص أماكن لذوي الأمراض المزمنة، والسماح بعزل الركاب ممن يظهر عليهم اي أعراض في الصفوف الأخيرة من الطائرات.





وقال الطيار محمد منار، إن الوزارة حددت عددا من الإجراءات الاحترازية سواء على متن الطائرات أو داخل المطارات المصرية، وذلك حفاظا على صحة المسافرين والعائدين من جائحة كورونا، حيث أن الإجراءات قبل صعود المسافر على متن الطائرة كالآتي:





- يلتزم المسافر بتوقيع إقرار في مطار المغادرة بالمدينة القادم منها إلى جمهورية مصر العربية قبل تسليم الـboarding pass.

- يتحتم فقط على المسافرين الوافدين من الدول التي تعلن منظمة الصحة العالمية أن تفشي فيروس كورونا المستجد فيها يصل إلى حد الوباء تقديم نتيجة اختبار pcr حديثة (قبل موعد السفر بـ٤٨ ساعة ساعة كحد أقصى)، وسيتم تحديث قائمة الدول والإعلان عنها بشكل منتظم.

- يلتزم المسافرون بمراعاة المسافات الأمنية بينهم في صفوف الانتظار وعند الوصول والنزول من الطائرة.





كما أن الإجراءات الاحترازية على متن طائرات شركات الطيران ستكون كالتالي:

- تعقيم وتطهير الطائرة بالكامل قبل كل رحلة.

- ارتداء الكمامات إجباري داخل الطائرة "ركاب وأطقم ضيافة".

- تقديم الوجبات الجافة والمشروبات المعلبة فقط.

- توفير universal protection kit تحتوي على مطهرات، قفزات، كمامات، مع توفير كميات إضافية مع طاقم الطائرة.

- حظر توزيع أي مطبوعات على متن الطائرة.

- تخصيص مكان لذوي الأمراض المزمنة وغيرها، الذين يتعذر عليهم ارتداء الكمامة لفترات طويلة.

- تخصيص آخر صفين في الطائرة لعزل الركاب الذين قد تظهر عليهم أعراض مرضية، وتخصيص أحد أفراد أطقم الضيافة لخدمتهم، مع تخصيص دورة مياه مستقلة بهم.





وعن الإجراءات الاحترازية عند الوصول إلى المطارات المصرية أكد وزير الطيران أنه سيتم الآتي:

- إلزام المطارات بإجراء أعمال التعقيم والتطهير، والتزام العاملين بالمطار بقواعد السلامة الصحية.

- الالتزام بارتداء الكمامات لجميع المتواجدين داخل المطار.

- الالتزام بالمسافات الآمنة بين الأشخاص بالمطار.

- قياس درجة حرارة المسافرين، وجميع المتواجدين بالمطار.

- تعقيم أمتعة المسافرين قبل وضعها على السير الخاص بالأمتعة.





تضاعف نشاط الشحن الجوي بعد تحويل الطائرات من ركاب لنقل البضائع

أعلن الطيار محمد منار عنبة، وزير الطيران المدني، أنه تمت مضاعفة نشاط الشحن الجوي خلال فترة أزمة فيروس كورونا المستجد، نتيجة للظروف الخاصة التي تمر بها بدول العالم نتيجة للجائحة الوبائية، من شحنات أدوية وإغاثات وبضائع.





وقال وزير الطيران المدني، إنه يتوقع أن يستمر ازدهار نشاط الشحن الجوي خلال العامين المقبلين، موضحا أن مصر للطيران كان لها السبق في تحويل طائرات مصر للطيران من ركاب إلى بضائع لنقل شحنات البضائع، مشيرا إلى أن شحنات البضائع على طائرات الركاب كان يرافقها طواقم ضيافة جوية لتفقد البضائع على متن الطائرة.





دعم الطيران الخاص

أكد الطيار محمد منار عنبة، وزير الطيران المدني ، أنه من أكثر الداعمين للقطاع الخاص في مجال الطيران، كما أكد دعمه للقطاع الخاص لكي يتوسع خلال الفترة القادمة، قائلا: "سندعمه بكل قوة".





واوضح الوزير، أنه منذ اليوم الأول لأزمة جائحة كورونا قدمت الدولة كافة وسائل الدعم لقطاعي العام والخاص، ولكن ما اصطدمت به بعض الشركات مع البنوك من إجراءات هي أمر خارج إرادة وزارة الطيران المدني، لأن البنوك من حقها الحصول على ضمانات.







وأشار وزير الطيران، إلى أنه في بداية الأزمة هو من دعى شركات القطاع الخاص للمناقشة حول أوضاعهم الحالية وما يعيشوه من خسائر كبيرة نتيجة الأزمة، مؤكدا :" قطاع الطيران المدني المصري مش هيقوم بدون القطاع العام والخاص جميعهما، وليس قطاع واحد فقط".





مصر للطيران تتفاوض على قرض جديد بقيمة 3 مليارات جنيه

أعلن الطيار رشدي زكريا، رئيس شركة مصر للطيران، أن الشركة الوطنية تمكنت من سداد كل التزاماتها الخارجية من قروض منذ بداية الأزمة حتى مايو الماضي دون أي تعثر في الإجراءات أو السداد.





وقال رشدي زكريا، إن الشركة تتفاوض الآن مع بنك مصر والبنك الأهلي على قرض بقيمة 3 مليارات جنيه، وسيكون قرضا بفوائد وليس قرضا معينا، كالقرض السابق الذي منحته الدولة للشركة الوطنية.





وأوضح رئيس شركة مصر للطيران، أنه تم تأجيل سداد إيجارات الطائرات الجديدة التي تسلمتها الشركة الوطنية خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أن قرض الـ 3 مليارات سيتم استخدامه في سداد التزامات شهر يونيو الجاري.





وأعلن "زكريا"، أن خسائر الشركة القابضة منذ بداية أزمة جائحة كورونا تقدر بنحو 3 مليارات جنيه، بقيمة خسائر شهرية تقدر بمليار جنيه علي مستوى كافة قطاعات الشركة، موضحا أن النصيب الأكبر من الخسائر هو لشركة مصر للطيران للخطوط الجوية تقدر بنحو 800‪ مليون جنيه شهريا.





لا توجد زيادة في أسعار تذاكر الطيران خلال الفترة الحالية

أكد الطيار رشدي زكريا رئيس شركة مصر للطيران، أنه لا يوجد زيادة في أسعار تذاكر الطيران خلال الفترة الحالية وما بعد أزمة كورونا المستجد، موضحا أن مقترح زيادة الأسعار كان سيتم وفقا لتطبيق التباعد علي الطائرات وهو ما ألغاه الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا". وأشار رئيس شركة مصر للطيران ، إلى وجود حزمة تخفيضات لتحفيز السياحة، وهي ما تزيد من حجم الإقبال، وتساهم في خفض أسعار التذاكر، موضحا أنه سيتم دمج بعض الرحلات في حال عدم الإقبال، حسب نسبة الحجز، ولن يتم الإعلان عن ذلك الآن لأنه من السابق لأوانه وحاليا تري الشركة نسبة الإقبال علي الحجز بعد السماح للركاب بشراء التذاكر.





ولفت إلي أن الجهات التي تم فتح حجز الرحلات الآن، علي وجهات أوروبا بالكامل الولايات المتحدة والشرق الأوسط ودول الخليج، أما بالنسبة لأفريقيا تم فتح السودان فقط، وأيضا دولة الصين.





وأكد الطيار رشدي زكريا، رئيس شركة مصر للطيران، أن الشركة تسدد قيمة قروض شهرية للطائرات تقدر بنحو 12 مليون دولار شهريًا.

وأوضح رشدي زكريا، خلال تصريحات صحفية على هامش المؤتمر الصحفي الذى عقده اليوم بوزارة الطيران المدني، أنه تم تأجيل دفع إيجارات الطائرات الموجودة لدينا، لـ 3 شهور، والبعض 6 شهور لحين انتهاء الأزمة.





وتوقع رئيس مصر للطيران، أن نسبة التشغيل ستكون من 20 إلى 30 % مع بداية التشغيل الفعلي المتوقع مطلع يوليو، في حال عدم زيادة أعداد الإصابات بفيروس كورونا، متوقعا أن ترتفع النسبة تدريجيا إلى 50 % مع نهاية العام الجاري.





696 مليون جنيه خسائر المطارات المصرية

أكد المهندس محمد سعيد محروس، رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، أن خسائر المطارات على مدار الثلاثة أشهر الماضية نتيجة لجائحة فيروس كورونا المستجد، تقدر بنحو 696 مليون جنيه.





وأوضح رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، أن خسائر مطار القاهرة "شركة ميناء القاهرة الجوى" فقط تقدر بنحو 461 مليون جنيه، ونحو 127 ‪مليون جنيه للشركة المصرية للمطار، و93 مليون حنيه للملاحة الجوية، و20 مليون جنيه لشركة تكنولوجيا المعلومات.





تزويد المطارات بكاميرات حرارية لملاحظة الركاب