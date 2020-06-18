نقابة الاطباء تحذر من عقد امتحانات الثانوية العامة.. والتعليم: جهزنا اللجان والاسئلة لاستقبال الطلاب الاحد





وحذرت النقابة من أنه لا تزال ملامح الجائحة غير واضحة لما تشكله من بؤرة انتشار في ظل التزايد المطرد للأعداد، ومن المعلوم أنه يستحيل وقاية هذه الأعداد الغفيرة من الطلاب وذويهم حتى تحت أحسن الظروف والإجراءات، مما سوف ينتج عنه زيادة حتمية في عدد الإصابات بين صفوفهم على مستوى الجمهورية.





وبالرجوع إلى وزارة التربية والتعليم لرصد رد الفعل على هذه المخاطبات ، أكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم ، أنه حتى هذه اللحظة لم تغير وزارة التربية والتعليم أي من خططها الخاصة بعقد امتحانات الثانوية العامة ابتداءا من يوم الاحد القادم الموافق 21 يونيو 2020 .









حيث قال المصدر في تصريح خاص لموقع صدى البلد ، أن قرار عقد امتحانات الثانوية العامة من يوم 21 يونيو 2020 لم يكن قرار وزير التربية والتعليم وحده ، ولكنه قرار تم اتخاذه في جلسات عديدة جمعت كافة ممثلي اجهزة الدولة المعنية بعد دراسة كافة المقترحات والبدائل ، واتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية التي تضمن عدم انتشار فيروس كورونا داخل لجان امتحانات الثانوية العامة.





وأوضح المصدر أنه تم الانتهاء من جميع الاعمال الخاصة بوضع اسئلة الثانوية العامة و طباعة الامتحانات و وضعها في الصناديق المعدنية الخاصة بنقلها ، كما تم توزيع خطابات الندب على المعلمين المشاركين في أعمال امتحانات الثانوية العامة هذا العام ، بالاضافة إلى الانتهاء من تجهيز الاستراحات الخاصة بالمعلمين بشكل يليق بمعلمي مصر المشاركين في هذا الواجب الوطني وسط ظروف ستثنائية تشهدها مصر ودول العالم اجمع.



