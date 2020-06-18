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تعليم

نقابة الاطباء تحذر من عقد امتحانات الثانوية العامة.. والتعليم: جهزنا اللجان والاسئلة لاستقبال الطلاب الاحد

الخميس 18/يونيو/2020 - 09:09 م
امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة 2020
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ياســـمين بدوي
حالة من الجدل أثيرت خلال الساعات الاخيرة بعد أن قامت النقابة العامة للأطباء برئاسة الدكتور حسين خيري، ونقيب أطباء القاهرة الدكتورة شيرين غالب، بتوجيه خطابات رسمية إلى كل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب ووزير التربية والتعليم، لإعادة النظر في عقد امتحان الثانوية العامة بشكله التقليدي في الموعد المزمع عقده خلال شهر يونيو الجاري.


وحذرت النقابة من أنه لا تزال ملامح الجائحة غير واضحة لما تشكله من بؤرة انتشار في ظل التزايد المطرد للأعداد، ومن المعلوم أنه يستحيل وقاية هذه الأعداد الغفيرة من الطلاب وذويهم حتى تحت أحسن الظروف والإجراءات، مما سوف ينتج عنه زيادة حتمية في عدد الإصابات بين صفوفهم على مستوى الجمهورية.

وبالرجوع إلى وزارة التربية والتعليم لرصد رد الفعل على هذه المخاطبات ، أكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم ، أنه حتى هذه اللحظة لم تغير وزارة التربية والتعليم أي من خططها الخاصة بعقد امتحانات الثانوية العامة ابتداءا من يوم الاحد القادم الموافق 21 يونيو 2020 .


حيث قال المصدر في تصريح خاص لموقع صدى البلد ، أن قرار عقد امتحانات الثانوية العامة من يوم 21 يونيو 2020 لم يكن قرار وزير التربية والتعليم وحده ، ولكنه قرار تم اتخاذه في جلسات عديدة جمعت كافة ممثلي اجهزة الدولة المعنية بعد دراسة كافة المقترحات والبدائل ، واتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية التي تضمن عدم انتشار فيروس كورونا داخل لجان امتحانات الثانوية العامة.

وأوضح المصدر أنه تم الانتهاء من جميع الاعمال الخاصة بوضع اسئلة الثانوية العامة و طباعة الامتحانات و وضعها في الصناديق المعدنية الخاصة بنقلها ، كما تم توزيع خطابات الندب على المعلمين المشاركين في أعمال امتحانات الثانوية العامة هذا العام ، بالاضافة إلى الانتهاء من تجهيز الاستراحات الخاصة بالمعلمين بشكل يليق بمعلمي مصر المشاركين في هذا الواجب الوطني وسط ظروف ستثنائية تشهدها مصر ودول العالم اجمع.

وكانت قد أكدت وزارة التربية والتعليم أنه سوف يتم الانتهاء من فرش لجان امتحانات الثانوية العامة 2020 غدًا الجمعة الموافق 19 يونيو 2020 .

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن شركات التعقيم ستقوم بتعقيم جميع لجان امتحانات الثانوية العامة فجر يوم السبت الموافق 20 يونيو 2020.


وأوضحت وزارة التربية والتعليم أنه سيتم غلق مقار اللجان بعد تعقيمها وعدم السماح لأي شخص بدخولها لأي سبب لضمان بقاء فاعلية التعقيم وعدم فتحها إلا عند دخول الطلاب في اليوم التالي يوم 21 يونيو 2020 لأداء اول امتحان في جدول امتحانات الثانوية العامة.

وقالت وزارة التربية والتعليم إنه أن سيتم تنظيف اللجان وتجهيزها للتعقيم في المرات التالية عقب كل امتحان.

وقررت وزارة التربية والتعليم استمرار عقد امتحانات الثانوية العامة 2020 في موعدها المعلن ابتداء من يوم 21 يونيو 2020 حتى 21 يوليو 2020.

وعرضت وزارة التربية والتعليم فيلما يكشف كافة الإجراءات التي سيتم اتخاذها لتأمين أول امتحانات ثانوية عامة في زمن كورونا .


وقد أعلن هذا الفيلم المعلومات التالية :

- سوف يتم تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لحماية جميع المشاركين في منظومة امتحانات الثانوية العامة 2020 سواء الطلاب أو المراقبين أو المصححين.

سيتم توزيع جميع مستلزمات الوقاية بالمجان ، مع التأكيد على تعقيم اللجان قبل و بعد الامتحان يوميا ، وتطهير وحدات الكنترول والتصحيح يوميا ، وتقليل عدد الطلاب لـ 14 طالبا في اللجنة للحفاظ على المسافة الآمنة بين الطلاب.

-يبلغ عدد لجان امتحانات الثانوية العامة هذا العام وصل لـ 55 ألف لجنة على مستوى الجمهورية .

-على طلاب الثانوية العامة ضرورة الوصول إلى لجنة الامتحان يوميا قبل موعد الامتحان بساعتين منعا للتزاحم .

- سيتم توقيع الكشف على طلاب الثانوية العامة لقياس درجات حرارة الطلاب قبل دخول اللجنة ، مع الكشف عن بطاقة كل طالب 

 -سيسمح فقط بالدخول للطالب الذي لا تظهر عليه أي اعراض ، وسيمر الطلاب ببوابات تعقيم قبل الدخول الى لجنة الامتحان.

- ممنوع اصطحاب التليفون المحمول والسماعات والكتب والأجهزة الالكترونية داخل لجان امتحانات الثانوية العامة هذا العام .

-سوف يتم توزيع 33 مليون كمامة على كل الطلاب والعاملين في اللجان 

- توزيع 7 ملايين جوانتي للمراقبين والموظفين ، واكياس بلاستيكية لتغطية الاحذية لجميع الطلاب والعاملين

- توفير تهوية جيدة – مسافة امنة – تعقيم مستمر – اشراف طبي بلجان امتحانات الثانوية العامة بالتعاون مع وزارة الصحة

جدير بالذكر أنه تتمثل تفاصيل جدول امتحانات الثانوية العامة ٢٠٢٠ بعد التعديل فيما يلي :

الأحد 21 يونيو: اللغة العربية 

الخميس 25 يونيو: اللغة الأجنبية الأولى

الأحد 28 يونيو: الديناميكا

الخميس 2 يوليو: الأحياء – الاستاتيكا – الفلسفة

الثلاثاء 7 يوليو: الفيزياء – التاريخ

الأحد 12 يوليو: الكيمياء – الجغرافيا

الثلاثاء 14 يوليو: اللغة الأجنبية الثانية

الأحد 19 يوليو: الجيولوجيا – التفاضل والتكامل – علم النفس

الثلاثاء 21 يوليو: الجبر والهندسة الفراغية
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