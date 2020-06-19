لدعم التحول الرقمي..جامعة حلوان تنفذ عددا من البرامج الإلكترونية

استطاعت وحدة الدعم الإلكترونى بجامعة حلوان تنفيذ مجموعة من البرامج الإلكترونية بهدف دعم عملية التحول الرقمى بجامعة حلوان لخدمة الطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس.









واشتملت هذه البرامج على برنامج التشعيب الإلكترونى والذي تم تطبيقه فى معظم الكليات التى تحتوى على أقسام مختلفة وهى: كلية الآداب – كلية التربية – كلية التجارة الفرقة الثالثة – كلية التجارة برامج BIS و FMI - كلية الهندسة بحلوان - كلية الهندسة بالمطرية – كلية السياحة والفنادق – الفنون التطبيقية – كلية التربية الرياصية بنين.













كما نفذت الوحدة برنامج الكشف الطبى، والذي تم تطبيقه على كل كليات الجامعة ويقوم البرنامج بتوفير خدمة حجز الطلاب للكشف الطبى والحصول على ساعة وتاريخ للحضور لأداء الكشف حتى لمنع التزاحم بين الطلاب وتحقيق التباعد.









وتقدم وحدة الدعم الإلكتروني بجامعة حلوان هذه البرامج والخدمات المتميزة، بهدف تطوير وميكنة قطاع شئون التعليم والطلاب بالجامعة ، و الحفاظ على سلامة الطلاب والعاملين فى ظل انتشار وباء فيروس كورونا المستجد.









وتم تنفيذ هذه البرامج تحت رعاية وإشراف الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة والدكتور حسام رفاعي، نائب رئيس الجامعة.