أخبار الرياضة.. مخطط الزمالك للاستعداد لـ الدوري.. مرتضى منصور يرفض تتويج الأهلي باللقب

نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الاولي من اليوم، الجمعة، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، وجاءت كالآتي:

زف مرتضى منصور رئيس مجلس ادارة نادي الزمالك بشرى سارة لـ جماهير الفريق حيث أعلن عن حصول النادي على توقيع لاعبان على أعلى مستوى خلال الفترة الحالية.









كشف مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك عن موقفه النهائي بشأن تتويج الاهلي بـ لقب بطولة الدوري الممتاز حال تم إلغاؤه لهذا الموسم بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.









أكد إسلام صادق مُقدم برنامج "البريمو" على قناة "Ten" على أن مسؤولي الزمالك يفاضلون بين الإسماعيلية والإسكندرية لإقامة معسكر للفريق خلال الفترة القادمة إستعدادًا لعودة الدوري المصري.









حددت رابطة الدوري السعودي للمحترفين موعد بدء بطولة دوري كأس الامير محمد بن سلمان للمحترفين للموسم الجديد وهو يوم 6 أكتوبر المقبل.













قال نادر شوقي وكيل أعمال رمضان صبحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن النادي الأحمر أبدى رغبته في بقاء اللاعب ضمن صفوف الفريق.



















