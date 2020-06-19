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اقتصاد

نائب رئيس المجتمعات العمرانية يتفقد مشروعات الطرق والمرافق بالقاهرة الجديدة

الجمعة 19/يونيو/2020 - 10:32 ص
صدى البلد
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أمنه عبد العظيم
تفقد المهندس عبدالمطلب ممدوح عمارة، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لقطاع تنمية وتطوير المدن، مشروعات الطرق ومحطات الصرف الصحى والمرافق الجاري تنفيذها بمدينة القاهرة الجديدة، يرافقه المهندس جمال طلعت، مساعد نائب رئيس الهيئة، والمهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، ومسئولو الجهاز والشركات العاملة بالمشروعات.

واستهل المهندس عبدالمطلب ممدوح، جولته، بتفقد أعمال الطرق الجاري تنفيذها بامتداد ( التسعين الجنوبي )، مشددًا على الشركات المنفذة بسرعة الانتهاء من أعمال التطوير القائمة بكفاءة وجودة عالية.

كما تفقد نائب رئيس الهيئة، محطات الصرف الصحى، ومحطات المعالجة بالمدينة، وكذا أعمال مشروع  إنشاء خط مياه معالجة قطر(1500مم) بطول( ١٧كم) الخارج من محطة المعالجة بطريق العين السخنة وحتى ربطه بشبكة الرى الداخلية بالمدينة.

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واكد المهندس عبدالمطلب ممدوح، أن أهمية هذا المشروع تكمن فى الاستفادة الكاملة من مياه الصرف الصحى بعد معالجتها (معالجة ثلاثية) وضخها مرة أخرى لاستخدامها فى ري المسطحات الخضراء بالمدينة، وكذا توفير مياه الري المعالجة ( للمشروعات السكنية المغلقة ) لري المسطحات الخضراء الموجودة بها مما يعمل على توفير مياه الشرب، وذلك فى ضوء توجهات الدولة الرامية الى ترشيد استهلاك المياه النقية والاتجاه إلى ري المسطحات الخضراء بالمياه المعالجة.

وأوضح المهندس أمين غنيم،  أنه تم الانتهاء من أعمال الخط، سواء تركيب المواسير والغرف الخرسانية، وتم تركيب القطع الزهر المرن بداخلها، كما تم الانتهاء من تركيب غرف المناورة وقياس التصرف داخل محطة سامكريت، وكذا الانتهاء من تركيب تنكات المطرقة داخل المحطة وجارٍ تركيب الكمبروسورات والحساسات تمهيدا لتشغيل المطرقة.

من جانبه أوضح المهندس خالد رجب، نائب رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة للمرافق، أنه تم الانتهاء من أعمال الكهرباء داخل المحطة من محولات وكابلات ومولدات ولوحات كهربائية، كما تم تركيب عدد ٣ تنكات من أصل ٦ تنكات من المطرقة المائية، وجارٍ تركيب باقى التنكات تباعًا، ومن المتوقع التشغيل التجريبى للخط والمحطة خلال الشهر الجاري.

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