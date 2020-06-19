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تعليم

مراجعات نهائية لطلاب الثانوية العامة على منصة البث المباشر لـ التعليم .. عبر هذا الرابط

الجمعة 19/يونيو/2020 - 10:48 ص
امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة 2020
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ياســـمين بدوي
أعلنت منصة التواصل المباشر التابعة لوزارة التربية والتعليم عن جدول مواعيد المراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة، وذلك بمناسبة انطلاق امتحانات الثانوية العامة 2020 يوم الأحد القادم.

وتتيح منصة البث المباشر التي يمكن الدخول لها من خلال الضغط هنا ، لقاءات مباشرة بين المعلمين ذوى الخبرة والطلاب ، يتم اعلانها علي هذه المنصة طبقا للجداول المتاحة ، وذلك بهدف تحقيق التواصل الفعال كبديل للحصص المدرسية التي توقفت منذ تعليق الدراسة في مارس الماضي، وذلك عبر شبكة الإنترنت باستخدام برامج التعليم عن بعد.

وفي هذا التقرير ينشر موقع صدى البلد جداول مواعيد المراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة في مختلف المواد

جدير بالذكر أنه ، تتمثل تفاصيل جدول امتحانات الثانوية العامة ٢٠٢٠ بعد التعديل فيما يلي :

الأحد 21 يونيو : اللغة العربية 

الخميس 25 يونيو : اللغة الأجنبية الأولى

الأحد 28 يونيو : الديناميكا

الخميس 2 يوليو : الأحياء – الاستاتيكا – الفلسفة

الثلاثاء 7 يوليو : الفيزياء – التاريخ

الأحد 12 يوليو : الكيمياء – الجغرافيا

الثلاثاء 14 يوليو : اللغة الأجنبية الثانية

الأحد 19 يوليو : الجيولوجيا – التفاضل والتكامل – علم النفس

الثلاثاء 21 يوليو : الجبر والهندسة الفراغية 
مراجعات نهائية لطلاب الثانوية العامة على منصة البث المباشر لـ التعليم .. عبر هذا الرابط
مراجعات نهائية لطلاب الثانوية العامة على منصة البث المباشر لـ التعليم .. عبر هذا الرابط
مراجعات نهائية لطلاب الثانوية العامة على منصة البث المباشر لـ التعليم .. عبر هذا الرابط
مراجعات نهائية لطلاب الثانوية العامة على منصة البث المباشر لـ التعليم .. عبر هذا الرابط
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