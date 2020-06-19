مراجعات نهائية لطلاب الثانوية العامة على منصة البث المباشر لـ التعليم .. عبر هذا الرابط

أعلنت منصة التواصل المباشر التابعة لوزارة التربية والتعليم عن جدول مواعيد المراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة، وذلك بمناسبة انطلاق امتحانات الثانوية العامة 2020 يوم الأحد القادم.





وتتيح منصة البث المباشر التي يمكن الدخول لها من خلال الضغط هنا ، لقاءات مباشرة بين المعلمين ذوى الخبرة والطلاب ، يتم اعلانها علي هذه المنصة طبقا للجداول المتاحة ، وذلك بهدف تحقيق التواصل الفعال كبديل للحصص المدرسية التي توقفت منذ تعليق الدراسة في مارس الماضي، وذلك عبر شبكة الإنترنت باستخدام برامج التعليم عن بعد.





وفي هذا التقرير ينشر موقع صدى البلد جداول مواعيد المراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة في مختلف المواد





جدير بالذكر أنه ، تتمثل تفاصيل جدول امتحانات الثانوية العامة ٢٠٢٠ بعد التعديل فيما يلي :



