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تكنولوجيا

أوبو تطلق رسميا هاتف Oppo A52 للبيع في الهند.. السعر والمواصفات

الجمعة 19/يونيو/2020 - 02:10 م
هاتف Oppo A52
هاتف Oppo A52
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شيماء عبد المنعم
أطلقت شركة أوبو Oppo، هاتفها الرائد Oppo A52، في الهند والذي أعلن عنه لأول مرة في شهر أبريل الماضي، ويتميز جهاز أوبو A52 ببطارية كبيرة بسعة 5000 ميللي أمبير، ويتوفر للبيع في الهند عبر متجرى Flipkart و Amazon.

ووفقا لما ذكره موقع "gsmarena" التقني، توفر أوبو هاتفها الجديد Oppo A52، للبيع في الهند مقابل سعر حوالي 222 دولار أمريكي ( أى ما يعادل 3591 جنيها مصريا).


ويأتي هاتف Oppo A52، بشاشة من نوع LCD، بقياس 6.5 بوصة، بدقة FHD +، إلى جانب نوتش صغير في الجانب الأيسر أعلى الشاشة للكاميرا الأمامية بدقة 8 ميجابيكسل.

ويضم هاتف Oppo A52، كاميرا خلفية رباعية على شكل حرف L، الرئيسية بدقة 12 ميجابيكسل بفتحة عدسات f/1.8، وفلاش LED، والثاانية دقة 8 ميجابيكسل بزوايا عرض واسعة 119 درجة وفتحة عدسات f/1.8، مع مستشعر بدقة 2 ميجا بيكسل لعمق التصوير، ومستشعر macro بدقة 2 ميجا بيكسل، وفتحة عدسات f/2.4.

وداخليا، يعمل هاتف Oppo A52، بمعالج Snapdragon 665، مقترنا بذاكرة عشوائية رام بسعة 8 جيجابايت، مع ذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت، قابة للتوسيع عبر بطاقة microSD بسعة 256 جيجابايت.

ويحتوي هاتف Oppo A52، على بطارية كبيرة بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن باستطاعة 18 واط عبر منفذ USB-C، إلى جانب مستشعر بصمة الإصبع في الإطار الجانبي للهاتف، وكما يعمل الهاتف بواجهة المستخدم ColorOS 7.1، المرتكزة على نظم التشغيل أندرويد10.
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