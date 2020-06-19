خطة توزيع أدوات التعقيم على لجان النظام والمراقبة بـ امتحانات الثانوية العامة

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا رسميا لجميع المديريات التعليمية ، كشفت خلاله عن تفاصيل خطة توزيع أدوات التعقيم على لجان النظام والمراقبة لأعمال امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية.





حيث قالت وزارة التربية والتعليم أنه في ضوء خطة الوزارة لتطهير وتعقيم أعمال امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية ، ونظرا لانتشار فيروس كورونا ، وما تشهده البلاد من تداعيات هذا الوباء، تقرر توفير الاحتياجات اللازمة لاتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة داخل لجان النظام والمراقبة لأعمال امتحانات الثانوية العامة من الكمامات والجوانتيات و وسائل وأجهزة التعقيم والتطهير.





وأوضحت وزارة التربية والتعليم تفاصيل خطة توزيع أدوات التعقيم والحماية من كورونا فيما يلي :





-كبائن التعقيم شاملة مستلزمات التطهير : بمعدل كابينة لكل مبنى في لجان الثانوية العامة والدبلومات الفنية والكنترولات

-أجهزة قياس حرارة : 3 لكل مبنى في لجان الثانوية العامة والدبلومات الفنية والكنترولات

-اجهزة تغليف الأحذية : 3 لكل مبنى في لجان الثانوية العامة والدبلومات الفنية والكنترولات

-مجموعة المطهرات : 1 لكل مبنى في لجان الثانوية العامة والدبلومات الفنية والكنترولات

-التعقيم : يوميا لكل مبنى في لجان الثانوية العامة والدبلومات الفنية والكنترولات





وأشارت وزارة التربية والتعليم إلى أنه سيتم نقل كبائن التعقيم شاملة مستلزمات التطهير من لجان الثانوية العامة إلى لجان الدبلومات الفنية في نهاية امتحانات الثانوية العامة ، وسيتم توريد الباقي من الشركة الموردة (الأمن الحربي)





كما أكدت الوزارة أنه سيتم نقل أجهزة تغليف الاحذية من لجان الثانوية العامة إلى لجان الدبلومات الفنية في نهاية امتحانات الثانوية العامة وسيتم استلام الباقي من مخازن الوزارة.





وشددت وزارة التربية والتعليم في خطة توزيع أدوات التطهير في لجان الامتحانات، على ضرورة توزيع أكياس جيل مطهر بمعدل كيس لكل طالب يوميا طوال فترة امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية





وأوضحت وزارة التربية والتعليم أنه سيتم توزيع جوانتي لكافة الإداريين يوميا في اللجان والكنترولات ومقرات تقدير الدرجات لكلا من التعليم العام والتعليم الفني ، كما سيتم توزيع جوانتي على طلاب الدبلومات الفنية في الامتحانات العملي فقط.



