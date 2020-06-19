تريند 19.. تفاصيل أغنية روح العشق لـ حسين الجسمي





تقول كلمات الأغنية :" عيدك اللي مـَر قلبي وْ كل منـّا في بـلد .. بـحتفل به وآتخيّـل اني هاللحظة معاك .. كلّ عام وإنتَ أجمل شي في عمري إنوجد .. وانا مثل الشمعة هذي روح وذابت في هواك".





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بطفي الشمعة وإذا قالو لي أتمنى وعد .. ابتسم وأغمض عيوني وابـتـمنى رضاك .. انا انت وفي المحبة احنا روحين بجسد .. إختصرت الناس فيني وإختصرتك عن سواك".

أغنية "روح العشق" كلمات: العُلا، و ألحان وغناء حسين الجسمي، و توزيع: زيد عادل.