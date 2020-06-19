AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

بمناسبة الاحتفال بثورة 30 يونيو.. توزيع سلع غذائية على الأسر الأكثر احتياجا

الجمعة 19/يونيو/2020 - 02:05 م
مبادرة كلنا واحد
مبادرة كلنا واحد
Advertisements
مصطفى الرماح
تقوم وزارة الداخلية من خلال مبادرة " كلنا واحد " بتوزيع السلع الغذائية على الأسر الأكثر إحتياجًا إعتبارًا من يوم السبت 20 الجارى وذلك تحت رعاية رئيس الجمهورية لإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لدعم منظومة الحماية الإجتماعية للمواطنين وإستمرارًا للدور المجتمعى لوزارة الداخلية الهادف إلى المساهمة فى رفع العبء عن كاهل المواطنين وبمناسبة الإحتفال بثورة 30 .

وقامت منظومة أمان بوزارة الداخلية بتجهيز العديد من المنافذ المتحركة للمشاركة فى فعاليات لـ مبادرة كلنا واحد بالتنسيق مع مديريات الأمن وإعداد سيارات متنقلة مُحملة بالسلع والمواد الغذائية تجوب القرى والمناطق النائية للوصول إلى المواطنين الأكثر إحتياجًا .. لتحفيف العبء عن كاهلهم .  
   
 وتم إتخاذ كافة الإجراءات الصحية الإحترازية والوقائية التى تضمن سلامة المواطنين أثناء فعاليات المبادرة والقائمين على تنفيذها .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

قبل أيام من رمضان.. إقبال على معارض كلنا واحد لشراء السلع الغذائية

الداخلية: استمرار مبادرة كلنا واحد حتى نهاية أول أسبوع من رمضان

كلنا واحد.. المبادرة مستمرة حتى نهاية أول أسبوع في رمضان.. حملات لشرطة التموين لضبط محتكري السلع الغذائية

سلع غذائية بأسعار مخفضة وقوافل مساعدات.. كلنا واحد تستعد لاستقبال شهر رمضان.. فيديو

قبل شهر رمضان.. الداخلية تشن حملات على الأسواق والمحال.. وسيارات أمان توفر السلع بأسعار مخفضة

بمناسبة شهر رمضان.. حملات مكبرة على الأسواق وضبط المحتكرين.. منظومة أمان ومبادرة كلنا واحد يوفران السلع بأسعار مخفضة.. والداخلية توزع المساعدات فى القرى والنجوع

ترشيحاتنا

بعد ندمها على إفساد وجهها.. صور تبرز جمال حلا شيحة قبل عمليات التجميل

للوقاية من كورونا.. هاني الناظر ينصح بتناول هذه الأطعمة والمشروبات

حقائق غريبة عن الحجر الأسود.. مكون من 8 قطع وتعرض للسرقة مرتين

ولد في الشهر السادس.. قصة طفل سعودي نزل من بطن أمه بالسيارة

في عيد ميلاده .. ماذا قال أحمد مكي عن فترة مرضه والفيروس الذي هدد حياته

نصائح من الأطباء للطلاب.. تناول هذه الأطعمة يساعد على التركيز ويحد من التوتر

AdvertisementS

لتقليل التزاحم.. رئيس الوزراء يوجه بزيادة عدد مكاتب البريد ومراكز خدمات الشهر العقاري

بعد امتلائه فوق طاقته.. فتح تدريجي لسطح المسجد النبوي في صلاة الجمعة الثالثة.. صور

أنا قتلت مراتي يا باشا .. تاجر البطيخ اتجوزها شهر وخلص عليها .. تفاصيل جريمة المساكن الاقتصادية في حلوان.. صور

الطب الوقائي يزف بشرى لـ أصحاب الأمراض المزمنة

طاهر محمد طاهر على أعتاب الأهلي

غدا السبت..ذروة فصل الصيف فلكيا وأطول أيام العام وأقصرها ليلا في مصر

مفاجأة.. فيروس كورونا كان موجودا في إيطاليا منذ ديسمبر الماضي.. تفاصيل

رسمت البسمة على وجه الملايين.. من هي ماما سناء التي توفيت بكورونا.. صور

الحكومة: طلبات اعتذار المعلمين عن امتحانات الثانوية العامة لن تسبب عجزا في أعداد المشرفين

إيجابية المسحة الثالثة للفنانة رجاء الجداوي واستمرار تواجدها بالعناية المركزة

تحت شعار 100 مليون صحة.. الصحة تعلن إطلاق مبادرة رئيس الجمهورية لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة غدا

الحكومة توضح حقيقة إهدار 6 مليارات جنيه فى تجديد فرش المساجد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة جريئة.. سمية الخشاب تثير الجدل على السوشيال ميديا

للوقاية من كورونا.. هاني الناظر ينصح بتناول هذه الأطعمة والمشروبات

نصائح من الأطباء للطلاب.. تناول هذه الأطعمة يساعد على التركيز ويحد من التوتر