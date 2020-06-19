6 رحلات استثنائية تغادر القاهرة على متنها 927 أجنبيا عالقا في مصر

غادر مطار القاهرة الدولي، اليوم الجمعة، 6 رحلات طيران استثنائية، على متنهم 927 راكبا من جنسيات مختلفة من العالقين بمصر، منذ تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية بسبب فيروس كورونا المستجد.





وقالت مصادر مطلعه بمطار القاهرة، إن الرحلات غادرت إلى دول ( فرانكفورت ولندن وميلانو وأثينا)، وتم إنهاء إجراءات كافة ركاب الرحلات من مبنى الركاب 2 و3 بمطار القاهرة، وسط اجراءات وقائية واحترازية من قبل سلطات مطار القاهرة الدولي ومراعاة كافة تدابير التباعد الاجتماعي المطبقة في المطار.





وتستأنف وزارة الطيران المدني، الحركة الجوية إلى جميع المطارات المصرية، اعتبارا من أول يوليو القادم، وفقا لضوابط وإجراءات وقائية معينة أقرتها الدولة المصرية للحفاظ على سلامة الركاب القادمين والمسافرين، وذلك بعد قرابة نحو ثلاثة أشهر من تعليق الطيران بمصر منذ مارس الماضي بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.



