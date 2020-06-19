بإطلالة صيفية.. هند رضا تتألق بالأبيض في أحدث ظهور

نشرت الفنانة هند رضا صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات "انستجرام".





ظهرت هند رضا بإطلالة صيفية خلال قضاء إجازتها الصيفية، مرتدية ستره باللون الأبيض، وبنطلون باللون الابيض، وخطفت الأنظار بإطلالتها المميزة، مع ترك شعرها البني القصير منسدلا بطريقة بسيطة.





كانت الفنانة هند رضا قد عملت فى مجال الإعلام وعرفت كممثلة مؤخرا من خلال مشاركتها فى مسلسل الأسطورة مع الفنان محمد رمضان.





تقدم الفنانة هند رضا برنامجها "لسه فاكر"، الخميس من كل أسبوع، عبر إذاعة "نجوم إف إم"، في الساعة 8 مساء.





استضافت الفنانة هند رضا على مدار العام، كوكبة كبيرة من النجوم، مثل "هشام ماجد، ورامى صبرى، وأحمد رزق، وهيثم شاكر، ونجلاء بدر، وانجى المقدم، ومحمد رحيم، وشيرى عادل، وأحمد الشامى، وعبير صبري" وغيرهم.



