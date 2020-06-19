AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

بإطلالة صيفية.. هند رضا تتألق بالأبيض في أحدث ظهور

الجمعة 19/يونيو/2020 - 04:42 م
هند رضا
هند رضا
Advertisements
محمد بدران
نشرت الفنانة هند رضا صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات "انستجرام".

ظهرت هند رضا بإطلالة صيفية خلال قضاء إجازتها الصيفية، مرتدية ستره باللون الأبيض، وبنطلون باللون الابيض، وخطفت الأنظار بإطلالتها المميزة، مع ترك شعرها البني القصير منسدلا بطريقة بسيطة.

كانت الفنانة هند رضا قد عملت فى مجال الإعلام وعرفت كممثلة مؤخرا من خلال مشاركتها فى مسلسل الأسطورة مع الفنان محمد رمضان.

تقدم الفنانة هند رضا برنامجها "لسه فاكر"، الخميس من كل أسبوع، عبر إذاعة "نجوم إف إم"، في الساعة 8 مساء.

استضافت الفنانة هند رضا على مدار العام، كوكبة كبيرة من النجوم، مثل "هشام ماجد، ورامى صبرى، وأحمد رزق، وهيثم شاكر، ونجلاء بدر، وانجى المقدم، ومحمد رحيم، وشيرى عادل، وأحمد الشامى، وعبير صبري" وغيرهم.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الفورمال الأسود.. زوجة ابن ماجد المصرى تثير الجدل بإطلالة جريئة

بـ عباءة مطرزة.. هند صبري تخطف الأنظار بإطلالة محتشمة

بـ جلباب ملون.. هند صبري بإطلالة تخطف الأنظار على إنستجرام

بالقفطان الأسود .. هند صبري تتألق بإطلالة أنيقة

بالأسود المخطط.. ريهام أيمن تتألق فى أحدث جلسة تصوير

بالأسود المنقط.. هند عبد الحليم تتألق بإطلالة أنيقة

ترشيحاتنا

بعد امتلائه فوق طاقته.. فتح تدريجي لسطح المسجد النبوي في صلاة الجمعة الثالثة.. صور

إيجابية المسحة الثالثة للفنانة رجاء الجداوي واستمرار تواجدها بالعناية المركزة

عقب أسبوع من شائعة وفاته في حادث سير.. مستشار محافظ المنوفية الأسبق يلقى مصرعه

آخر المستجدات.. مصابو كورونا بدون أعراض يكتسبون مناعة ضعيفة

أستاذ باطنة: جسم المصاب بـ كورونا ينتج الأجسام المضادة في اليوم الخامس

إشادة أهلاوية بدور أمير توفيق في بقاء فايلر حتى نهاية الموسم

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ظهور هيونداي سانتا كروز بيك آب الجديدة 2021 بتمويهات أقل .. صور

قنبلة موقوتة .. احذر غلي الماء مرتين في الغلاية

مواصفات بورش ماكان porsche macan الجديدة في مصر.. صور