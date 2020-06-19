ظهور هيونداي سانتا كروز بيك آب الجديدة 2021 بتمويهات أقل .. صور

توفر مجموعة جديدة من صور التجسس نظرة رائعة على سيارة هيونداي سانتا كروز القادمة.





وتحتوي السيارة على غلاف مموه بالجبهة يكشف شكل الشبكة إلى حد كبير، وهناك تمويهات أقل على الظهر.





ويتميز Santa Cruz بشبكة أمامية كبيرة لافتة للنظر، وتربط الأقسام الأفقية السميكة قوائم ضيقة ، وهناك شعار هيونداي كبير في المنتصف، وتوجد مصابيح أمامية منخفضة ومقسمة على الحائط تشبه التصميم الموجود في Palisade و Santa Fe و Venue. يوجد مدخل شبه منحرف في اللفافة السفلية.





ومن الممكن أن ترى كيف يرتفع خط النافذة لأعلى في الخلف، مما يمنع من النظر إلى صندوق سانتا كروز كثيرًا، ويمنعنا الغطاء من الحصول على نظرة جيدة على مؤخرة السيارة، ولكن هناك نظرة خاطفة على المصابيح الخلفية.





تشير الشائعات إلى أن سانتا كروز ستشارك محرك V6 سعة 3.8 لتر من Palisades الذي ينتج 291 حصانًا و 262 رطلًا من عزم الدوران. من المرجح أن تعمل الطاقة من خلال نظام الدفع الرباعي ، يبدو أنها تركب على هيكل أحادي الهيكل ، مما يجعل سانتا كروز أكثر قابلية للمقارنة مع هوندا ريد جلاين بدلًا من الشاحنات التقليدية على الهيكل.

وأكد مهندسين الشركة أن الشاحنة يمكنها سحب حمولة كبيرة و مقطورة متوسطة ، لأن هذه مهمة مطلوبة بشكل شائع لسيارات النقل.





و في عام 2021 ، ستقوم هيونداي ببناء سانتا كروز في مونتغمري ، ألاباما ، حيث تقوم أيضًا بتجميع سانتا في وسوناتا وإلنترا.