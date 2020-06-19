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أخبار العالم

لم يذكر أمريكا.. مجلس حقوق الإنسان يدين العنصرية الممنهجة ضد الأفارقة

الجمعة 19/يونيو/2020 - 04:45 م
مجلس حقوق الإنسان
مجلس حقوق الإنسان يدين العنصرية الممنهجة ضد الافارقة
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قسم الخارجي
أصدر مجلس حقوق الإنسان الدولي التابع للأمم المتحدة، قرارا يدين خلاله العنصرية الممنهجة، لكنه لم يذكر اسم الولايات المتحدة، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية "فرانس برس".

وقال الحساب الرسمي لمكتب مجلس حقوق الإنسان، إنهم يدينون بشدة الممارسات العنصرية والتمييزية التي ترتكبها قوات إنفاذ القانون ضد الأفارقة والسكان المنحدرين من أصول افريقية.

وأدان المجلس الأممي الاستخدام المفرط للقوة ضد المتظاهرين السلميين، داعيا الدول إلى التعاون، في هذا الأمر.

كما قرر المجلس إعداد تقرير حول العنصرية الممنهجة ضد السكان المنحدرين من اصل افريقي، بموافقة 47 دولة كانوا حاضرين في جنيف.

في وقت سابق، تراجعت دول افريقية عن دعوة للمجلس التابع للأمم المتحدة، بشأن بدء تحقيق وتدقيق حول عنصرية ووحشية الشرطة الأمريكية.
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