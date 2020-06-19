لم يذكر أمريكا.. مجلس حقوق الإنسان يدين العنصرية الممنهجة ضد الأفارقة

أصدر مجلس حقوق الإنسان الدولي التابع للأمم المتحدة، قرارا يدين خلاله العنصرية الممنهجة، لكنه لم يذكر اسم الولايات المتحدة، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية "فرانس برس".





وقال الحساب الرسمي لمكتب مجلس حقوق الإنسان، إنهم يدينون بشدة الممارسات العنصرية والتمييزية التي ترتكبها قوات إنفاذ القانون ضد الأفارقة والسكان المنحدرين من أصول افريقية.





وأدان المجلس الأممي الاستخدام المفرط للقوة ضد المتظاهرين السلميين، داعيا الدول إلى التعاون، في هذا الأمر.





كما قرر المجلس إعداد تقرير حول العنصرية الممنهجة ضد السكان المنحدرين من اصل افريقي، بموافقة 47 دولة كانوا حاضرين في جنيف.



