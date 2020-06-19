السعودية.. تفاصيل ضبط "مستغل القاصرات" على مواقع التواصل الاجتماعي





ضبطت السلطات السعودية في منطقة مكة المكرمة، شخصا يستدرج الفتيات القاصرات ويستغلهن على مواقع التواصل الاجتماعي.









وأثارت قضية " مستغل القاصرات" جدلًا واسعا بالمملكة العربية السعودية ، بعد ورود شكاوى متعددة من شخص يقوم بتصوير القاصرات في مشاهد خادشة، ويجاهر بأفعاله عبر مواقع التواصل الاجتماعي.









وكشف المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، الرائد محمد الغامدي تفاصيل القضية ، موضحًا أنه "تم إلقاء القبض على المتهم وهو مقيم من جنسية عربية في العقد الثاني من العمر، وتم إيقافه واتخاذ الإجراءات القانونية في حقه، وإحالته إلى النيابة العامة.





جهود أمنية واسعة





وكان المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، العقيد شاكر التويجري، أعلن تمكن قوات الأمن العام بالممكلة من إلقاء القبض على مواطنين اثنين (في العقد الثالث من العمر)، ثبت تورطهما بالسطو على صيدلية ومركز تجاري في العاصمة الرياض، وسرقة مبالغ مالية تقدر بـ(13,000) ريال تحت تهديد السلاح الأبيض للعاملين.





وقال التويجري، إنه تم ضبط سيارة مسروقة كانت بحوزتهما وبعض المقتنيات والهويات المسروقة، وجرى إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية كافة لإحالتهما للنيابة العامة.



