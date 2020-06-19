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تعليم

زراعة عين شمس تبدأ تصحيح أبحاث فرق النقل .. الأسبوع المقبل

الجمعة 19/يونيو/2020 - 09:15 م
طلاب جامعات
طلاب جامعات
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حسام الفقي
أعلن الدكتور أحمد جلال عميد كلية زراعة جامعة عين شمس أنه خلال ساعات قليلة سوف يتم إغلاق المنصة الالكترونية الخاصة برفع الابحاث لطلاب فرق النقل من المستوى الأول والثاني والثالث.

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وأضاف جلال فى تصريحات لصدى البلد أنه سوف يبدأ تصحيح الأبحاث خلال الاسبوع القادم من خلال اساتذة الكلية وأنه من المقرر إظهار نتيجة الأبحاث خلال 20 يوما بعد اغلاق المنصة الالكترونية .

وأكد جلال انه في حالة عدم اجتياز الابحاث في المرة الاولي سوف يعلن عن موضوعات جديدة من 1 اغسطس إلى 5 أغسطس وسيتم تسليم الأبحاث الجديدة 15 من الشهر ذاته.

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وأشار جلال إلي أنه خلال سير عملية تسليم الأبحاث الكترونيا لطلاب فرق النقل لم نجد أي صعوبات وتتم بكل سهولة  ولكن  بعض الطلاب اعطينا فرصة لهم حتي يتقدموا بأبحاثهم لذلك مدة فتح المنصة الي اليوم والتي كان من المقرر غلقها منذ يومين  وكان يتوجب علي الطلاب ألا ينتظروا حتي النهاية بوقت قصير لرفع الملفات لتجنب أي مشاكل في الإنترنت.

وأكد الدكتور جلال، أنه سوف يتم تقييم البحث المقدم من الطلاب بواسطة لجنة تقييم خاصة بكل مقرر علي ان يكون التقييم طبقا للمعايير التي حددتها مجلس الكلية.

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