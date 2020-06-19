زراعة عين شمس تبدأ تصحيح أبحاث فرق النقل .. الأسبوع المقبل

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وأضاف جلال فى تصريحات لصدى البلد أنه سوف يبدأ تصحيح الأبحاث خلال الاسبوع القادم من خلال اساتذة الكلية وأنه من المقرر إظهار نتيجة الأبحاث خلال 20 يوما بعد اغلاق المنصة الالكترونية .





وأكد جلال انه في حالة عدم اجتياز الابحاث في المرة الاولي سوف يعلن عن موضوعات جديدة من 1 اغسطس إلى 5 أغسطس وسيتم تسليم الأبحاث الجديدة 15 من الشهر ذاته.





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