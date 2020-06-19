الصين تكشف عن طرازات فولكس فاجن الجديدة فى أسواقها.. صور

كشفت وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية (MIIT) عن سيارة فولكس فاجن الاس يو في الكهربائية الجديدة كليًا ID.4 قبل الموعد المحدد.





وأوضحت عن مجموعة من الصور لموديلات فولكس فاجن عبر موقعها على الإنترنت، ويبدو أن الاس يو في الكهربائية ستُقدم السيارة بطرازين في الصين، الأول الرمادي في الصور وهو ID.4 X، والثاني الأبيض وهو ID.4 كروز "Crozz"، وهي أول مرة يظهر فيها حرف "Z" بشكل مزدوج في موديل من إنتاج فولكس فاجن.





وترتبط لغة تصميم السيارة فولكس فاجن ID.4 كروز 2021 ارتباطًا وثيقًا بـ ID.3 هاتشباك، حيث لم نجد أية مفاجئات في التصميم على الإطلاق، خاصة إذا كنت متابعًا جيدًا للسيارات الاختبارية السابقة واللقطات التجسسية للطراز.

ووفقًا للمعلومات الرسمية التي كشفتها الشركة، فستتشارك كل من ID.4 X وID.4 كروز في قاعدة العجلات بطول 2,765 مم وعرض 1,852 مم، ولكن سيكون لها أطوال وارتفاعات مختلفة، حيث أن ID.4 X يبلغ طولها 4,612 مم وارتفاعها 1,640 مم، في حين أن ID.4 كروز يبلغ طولها 4,592 مم وارتفاعها 1,629 مم، وترجع هذه الاختلافات البسيطة إلى تصميمات المصد المختلفة وارتفاع الركوب.





كما سيتم بناء كلا الطرازين من قبل المشروع المشترك FAW-Volkswagen في الصين على قاعدة العجلات الكهربائية MEB، ويستمد كلا الطرازين قوتهم من محرك كهربائي بقوة 201 حصان، ومن المحتمل أن يتم تركيب المحرك على المحور الخلفي كما هو الحال في الهاتشباك سالفة الذكر.





ومن المتوقع أن تكون خيارات البطاريات متشابهة، حيث تتيح أكبرها نطاقًا يبلغ حوالي 500 كلم لكل شحنة وفقًا لـ NEDC، ومن الصور يمكننا تحديد أيضًا مستويات السيارات، وبحسب ما ورد، فستصل كل من فولكس فاجن ID.4 X وID.4 كروز 2021 إلى الوكلاء بالصين في وقت لاحق من هذا العام.