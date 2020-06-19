لعودة الدوري.. تعرف على موعد إجراء لاعبي بيراميدز المسحة الأولى لـ كورونا

يجري لاعبو فريق الكرة بنادي بيراميدز المسحة الطبية الأولى للاكتشاف المبكر لفيروس كورونا غدا السبت، بمقر النادي بالدفاع الجوي تمهيدا لاستئناف النشاط والتدريبات خلال المرحلة المقبلة تمهيدا لاستكمال مباريات الدوري يوم ٢٥ يوليو المقبل.





وكشف الكابتن هاني سعيد المدير الرياضي عن أن اللاعبين سيجرون المسحة تحت إشراف أكبر شركات التحاليل الطبية في مصر والتي تعاقد معها النادي لإجراء المسحة لجميع أفراد الفريق وبناء على نتائجها سيبدأ الفريق تدريجيا في استئناف تدريباته بمقر النادي.



