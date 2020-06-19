AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

لعودة الدوري.. تعرف على موعد إجراء لاعبي بيراميدز المسحة الأولى لـ كورونا

الجمعة 19/يونيو/2020 - 09:39 م
بيراميدز
بيراميدز
Advertisements
حسن العمدة
يجري لاعبو فريق الكرة بنادي بيراميدز المسحة الطبية الأولى للاكتشاف المبكر لفيروس كورونا غدا السبت، بمقر النادي بالدفاع الجوي تمهيدا لاستئناف النشاط والتدريبات خلال المرحلة المقبلة تمهيدا لاستكمال مباريات الدوري يوم ٢٥ يوليو المقبل.

وكشف الكابتن هاني سعيد المدير الرياضي عن أن اللاعبين سيجرون المسحة تحت إشراف أكبر شركات التحاليل الطبية في مصر والتي تعاقد معها النادي لإجراء المسحة لجميع أفراد الفريق وبناء على نتائجها سيبدأ الفريق تدريجيا في استئناف تدريباته بمقر النادي.

شدد المدير الرياضي على أنه بناء على نتائج المسحة الأولى سيشارك اللاعبون في التدريبات على مجموعات قبل خوض التدريبات الجماعية استعدادا للمباريات مجددا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لاعبو المقاولون الأجانب يواصلون تدريباتهم في الجبل الأخضر

طبيب بيراميدز يكشف مفاجأة: بعض لاعبي الدوري يتعاطون المنشطات.. فيديو

استعدادا لاستئناف الدوري السعودي.. عودة أجانب الهلال نهاية يونيو

تمهيدا لاستئناف الدوري.. عبد الحفيظ يقود استعدادات الأهلي لعودة التدريبات 20 يونيو

هاني سعيد: تشاتشيتش سافر بموافقة بيراميدز ويعود خلال أيام لقيادة التدريبات

ترشيحاتنا

حالة نادرة للغاية .. فتاة تذرف من عينيها دمًا .. صور

وزير الري الأسبق: تصرفات إثيوبيا تجعلنا نشك إنها لحساب آخرين.. فيديو

مصطفى بكري يكشف تفاصيل إعلان جماعة الإخوان الإرهابية فى نوفمبر 2012

خبير: نجاح الجيش المصري في تبديد أحلام أردوغان أصابه بالجنون.. فيديو

عطل واتسآب يصل مصر.. مفيش أونلاين أو last seen

أول رد من الصحة على زيادة إصابات كورونا: ما زلنا في المعدلات الآمنة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الصين تكشف عن طرازات فولكس فاجن الجديدة فى أسواقها.. صور

بـ الأبيض الكاجوال.. يارا بإطلالة تبرز جمالها وسط الأشجار

تعزيز القدرة الجنسية.. 7 فوائد لتناول الكبدة الجملي