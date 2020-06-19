النيل يجرى

بغض النظر عن كل ما تتناقله وكالات الأنباء وما تتناقله وسائل التواصل الاجتماعي عن تطورات سد النهضة والتعنت الاثيوبى فى المفاوضات الجارية منذ أمد ليس بالقريب بغض النظر عن كل ذلك تعالوا معى نرجع الى تاريخنا القديم أو بمعنى أصح إلى أجدادنا الفراعنة وكيف تعاملوا مع هذا الشريان الحيوي ألا وهو نهر النيل الأزلى، كافة الملوك اول ما يفعلونه هو وضع اسس وقوانين للتعامل مع النيل والحفاظ عليه ونظافته واستمرار سريانه بالخير والنماء.





لدرجة أنهم سجلوا هذه الوصايا والتعليمات على المسلات وجدران المعابد. وبينما أنا انهل من تاريخ أجدادنا وخاصة ماتركوه عن نهر النيل استوقفتنى هذه الجملة والتى جاءت فى هذا التوقيت من التفاوض المصرى الإثيوبى لتضع نقاطا كثيرة فوق حروف أكثر ...اقرأ معى هذه العبارة (إذا انخفض منسوب النهر، فليهرع كل جنود الملك ولا يعودون إلا بعد تحرير النيل مما يقيد حريته )هذه الجملة العبقرية منقوشة على جدران مقياس النيل بمعبد حورس فى مدينة إدفو بمحافظة أسوان، إذا تناولنا كل كلمة من كلمات هذه الوصية الملكية سنجد أن النيل ليس مجرد نهر ولكنه أساس حياة مصر والمصريين منذ قديم الأزل، كما أنه يبدو من فحوى الجملة أنه كانت هناك منذ القدم قوى ظلامية تحاول أن تمنع عن مصرنا استمرار تدفق شريان حياتها أو تقليل منسوب تدفقه وهذا واضح من مطلع الوصية وفيها يقول إذا انخفض منسوب النهر بما يعنى أن الخفض ليس من السماء ولكن بأيدي البشر، وعليك أن تتذوق جمال الجملة وهى تطالب كل جنود الملك بسرعة تحرير النيل ممن يقيدون حرية سريانه وتدفقه ووصوله إلى أرضنا وصبغها بالخير والنعم.





الفراعنة بكل ما أوتوا من قوة كان لهم أعداء يحاولون أن يهددون أمن البلاد والعباد ويحاولون أن يوقفوا أو يقللوا من تدفق نهر النيل الأبدي ولم يكن الفراعنة ليسمحوا بذلك أبدا وذلك واضح من هذه الوصية ومن غيرها مما تركوه محفورا على آثارهم ومسطورا فى جدران التاريخ الفرعونى القديم.



