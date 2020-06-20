الطرف الآخر لا يجيد الرد.. أحمد عيد: أدافع عن الزمالك فقط على السوشيال ميديا.. فيديو

رفض أحمد عيد عبد الملك نجم الزمالك السابق، اتهامه بإثارة الفتنة بين جماهير الزمالك والاهلي على السوشيال ميديا.





قال احمد عيد في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد، إنه لا يثير الفتنة بين الجماهير لكنه يدافع فقط عن الزمالك لكن الطرف الآخر لايجيد الرد باحترافية في أي نقاش.





ولفت إلى أن تجربته مع جولدي كانت ناجحة والفريق كان ينافس على الصعود لدوري الدرجة الثانية لكنه استقال لقلة الدعم المادي.





وتوج احمد عيد عبدالملك مع المنتخب المصري بـ كأس الأمم الإفريقية 2006 و2008 و2010 وشارك فى كأس العالم للقارات 2009 .





وحصل علي 3 كأس مصر مع حرس الحدود مرتين ومرة مع الزمالك بالإضافة إلي كأس السوبر المصري عام 2009 مع حرس الحدود علي حساب النادي الأهلي. وحصل على الدوري المصري الممتاز مرة واحدة فقط مع نادي الزمالك موسم 2015/2014.