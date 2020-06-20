هنفضل محظورين لحد امتي.. شاهد إنجي خطاب في أحدث ظهور عبر انستجرام

نشرت الفنانة انجى خطاب ، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".





وظهرت انجى خطاب بإطلالة صيفية من منزلها وكتبت معلقا على الصورة : وبعدين بقا هنفضل محظورين لحد امتي.





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ونالت الصورة إعجاب متابعيها وجاءت التعليقات كالآتي :

قمر ، ربنا يحميكي ، هانت ان شاء اللة





وكانت إنجي خطاب شاركت في السباق الرمضاني الماضي 2019 بمسلسل "كلبش 2"، من بطولة أمير كرارة وإخراج بيتر ميمي.







