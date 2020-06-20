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فن

هنفضل محظورين لحد امتي.. شاهد إنجي خطاب في أحدث ظهور عبر انستجرام

السبت 20/يونيو/2020 - 02:08 ص
انجي خطاب
انجي خطاب
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ميرنا محمود
نشرت الفنانة انجى خطاب، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". 

وظهرت انجى خطاب بإطلالة صيفية من منزلها وكتبت معلقا على الصورة : وبعدين بقا هنفضل محظورين لحد امتي.

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ونالت الصورة إعجاب متابعيها وجاءت التعليقات كالآتي :
قمر ، ربنا يحميكي ، هانت ان شاء اللة 

وكانت إنجي خطاب شاركت في السباق الرمضاني الماضي 2019 بمسلسل "كلبش 2"، من بطولة أمير كرارة وإخراج بيتر ميمي.


كما شاركت إنجي بمسلسل "وش تاني"، مع النجم كريم عبد العزيز وحسين فهمي ومحمد لطفي ومنة فضالي.
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