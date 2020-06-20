AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

في أعلى حصيلة يومية.. ولاية كاليفورنيا تسجل أكثر من 4 آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا

السبت 20/يونيو/2020 - 01:50 ص
صدى البلد
Advertisements
أحمد قاسم
سجلت ولاية كاليفورنيا الأمريكية، اليوم السبت، 4 آلاف و317 إصابة جديدة بكورونا، في أكبر عدد من الحالات المبلغ عنها خلال يوم واحد في الولاية.

والولايات المتحدة، بفارق شاسع عن سائر دول العالم، البلد الأكثر تضرّرًا من فيروس كورونا. ولكن في حين نجحت نيويورك ونيوجيرسي في السيطرة على تفشي المرض، فإن الفيروس ينتشر حاليا في 20 ولاية.

وفي وقت سابق، أكد كبير خبراء الأوبئة الأمريكي أنتوني فاوتشي،، أن السيطرة على جائحة تفشي فيروس كورونا في الولايات المتحدة لا تتطلّب مزيدًا من تدابير الحجْر الواسعة النّطاق، وذلك رغم أن معدل الإصابات اليومية على الصعيد الوطني لا يظهر تراجعًا.

وقال فاوتشي في تصريحات لوكالة "فرانس برس": "لا أعتقد أننا سنتحدث عن الرجوع إلى الإغلاق. أعتقد أننا سنتحدث عن محاولة التحكم بشكل أفضل بتلك المناطق من البلاد التي يبدو أنها تعاني زيادة في عدد الحالات".

 وشدد فاوتشي على ضرورة اتباع نهج محلي في التعامل مع الفيروس، بما في ذلك ما يتعلق بالسؤال الحاسم بشأن موعد إعادة فتح المدارس، وذلك في وقت تواصل البلاد اتخاذ مزيد من الخطوات للعودة إلى وضعها الطبيعي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الدكتور فاوتشي.. ومستر ترامب

وثائق تكشف - الصين تخفي معلومات خطيرة ولم تحذر العالم من كورونا .. سر الايام الستة قبل إعلان كوفيد 19 جائحة .. كواليس المؤتمر السري للجنة الصحة الصينية وسبب ذعر اطباء ووهان

خلف جدار زجاجي.. أغرب أشكال الزواج فى زمن الكورونا .. شاهد

كذبة المليون إصابة و60 ألف وفاة كورونا.. مركز طبي أمريكي يكشف زيف الأرقام المعلنة

رغم تفشي كورونا.. ترامب يطالب حكام الولايات باستئناف عمل المدارس

منذ شهرين.. الولايات المتحدة تسجل أدنى حصيلة وفيات يومية لكورونا

ترشيحاتنا

بعد تبخر وعوده للإثيوبيين .. آبي أحمد يستخدم سد النهضة لصرف الأنظار عن أزمته الداخلية

شقيق حسين الجسمي يرد على أزمة حبسه وعلاقته بهذه الفنانة

بـ فلتر غريب.. شيرين رضا بإطلالة تكشف جمالها على إنستجرام

داخل الحمام.. امرأة تلد فجأة دون حمل سابق

بعد إصلاح العطل ..عودة WhatsApp واتسآب للعمل بشكل طبيعي

زوجة السقا تستعيد ذكرياتها في نيويورك.. شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد الخضوع لعملية تجميل.. 5 صور عرضت حلا شيحة للانتقادات

أضرار رقائق البطاطس.. للأطفال والحوامل احذرها

يعالج السعال.. ماذا يحدث للجسم عند تناول العسل؟