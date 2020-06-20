علاء عابد : لجوء مصر لمجلس الأمن بشأن سد النهضة يؤكد تمسكها بالحلول الدبلوماسية

أكد النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب ان لجوء مصر لمجلس الأمن بشأن ملف سد النهضة يؤكد للعالم كله ان مصر لآخر لحظة متمسكة بالحلول الدبلوماسية والسلمية لهذه الإزمة وأنها تلجأ للمجتمع الدولي لانها قضية امن قومي لكل المصريين.





وقال " عابد " فى بيان له اصدره اليوم ان العالم كله على وعى وادراك كاملين ان مصر لم تدخر جهدًا في التفاوض للوصول لحلول احترامًا لدول الجوار خاصة من تشاركنا نهر النيل مشيدا بتأكيد مصر أنها تقدمت بطلب إلى مجلس الأمن بالأمم المتحدة حول سد النهضة الأثيوبي تدعو فيه المجلس إلى التدخل من أجل تأكيد أهمية مواصلة الدول الثلاث مصر وأثيوبيا والسودان التفاوض بحسن نية تنفيذًا لالتزاماتها وفق قواعد القانون الدولي من أجل التوصل إلى حل عادل ومتوازن لقضية سد النهضة الإثيوبي، وعدم اتخاذ أية إجراءات أحادية قد يكون من شأنها التأثير على فرص التوصل إلى اتفاق. وقد استند خطاب مصر إلى مجلس الأمن إلى المادة ٣٥ من ميثاق الأمم المتحدة التي تجيز للدول الأعضاء أن تنبه المجلس إلى أي أزمة من شأنها أن تهدد الأمن والسلم الدوليين.



