غير مؤكدة.. أستاذ أوبئة: علينا الاستعداد للموجة الثانية من كورونا.. فيديو

كشف الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، تفاصيل الموجة الثانية من فيروس كورونا





وقال عنان خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية هبة جلال مقدمة برنامج "التاسعة" والمذاع عبر قناة "الأولى"،:" الحديث عن موجة ثانية قوية من فيروس كورونا أمر غير مؤكد، منوها إلى أن علينا الاستعداد للاحتمال الأصعب.





وأكمل خبير علم الأوبئة : "الموجة الارتدادية من الفيروس قد تكون شديدة على الدول التي نجحت في احتواء الفيروس مبكرا مثل الأردن وتونس".





وأردف عنان: "أما بالنسبة لإيطاليا فإن الأمور لن تكون شديدة نظرا لأن الشعب الإيطالي قد اكتسب مناعة بعد التفشي الكبير للفيروس هناك".





ونوه عنان إلى أن التوقعات تشير إلى أن الموجة الثانية أو الموجة الارتدادية التي قد تحدث في مصر ستكون بعيدة عن القاهرة.