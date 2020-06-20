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محافظات

بعد انتشار الفيديو على السوشيال ميديا.. القصة الكاملة لمريض كورونا الملقى أمام مستشفى طهطا العام

السبت 20/يونيو/2020 - 07:01 ص
القصة الكاملة لمريض
القصة الكاملة لمريض كورونا الملقى أمام مستشفى طهطا العام
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اسلام رياض
حفلت مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" في محافظة سوهاج، بمقطع فيديو تم تصويره من قبل أهلية مصاب بكورونا داخل مستشفي طهطا العام.



وأظهر مقطع الفيديو المصور عدم وجود أطباء او تمريض داخل المستشفى، واضطر أهالي المريض الي الخروج به من المستشفى، وانتظروا في الخارج موجهين اتهامات للأطقم الطبية بتركهم المريض والخروج خارج المستشفى، ورفضهم التعامل مع الحالة.



واظهر مقطع الفيديو، عودة اهل المريض به مره أخري الي داخل المستشفى، وحجزه بداخلها لتصدر مديرية الصحة في سوهاج بيانا حول الواقعة، نفت فيه وجود تقصير وان التقصير كان من عامل الاستقبال الغير متواجد، وتم احالته للشئون القانونية وأصدر جزاء بحقه.



وبدأت تفاصيل الواقعة بوصول المريض محمد محمود عبد النعيم 63 عاما بعد الساعة الثانية صباحا، وتم الانتظار به لمدة تزيد عن ساعتين، دون حدوث اية تدخل من قبل المستشفى لمتابعة الحالة، وفق رواية أقاربه.



واضطر أقارب المريض الي الخروج بالحالة من المستشفى، ونقلهم للمريض بأنفسهم، خارج المستشفى ليتبين وجود احد الأطباء بالخارج، الذي أقنعهم بالعودة مرة أخري بالمريض ليتم حجزه بداخل المستشفى.



مديرية الصحة بسوهاج، أوضحت ملابسات الواقعة، وأفادت ان المريض وصل للمستشفي الساعة الثانية وخمسة دقائق وتم توقيع الكشف الطبي عليه من قبل الطبيب علاء أحمد كشك، بعيادة الفرز.



وتم عمل تذكرة دخول للمريض برقم ٣٣٨٨ بقسم العزل بمستشفي طهطا وأثناء نقله لقسم العزل الساعة الرابعة و20 دقيقه لم يكن متواجد العامل المكلف بالاستقبال، تم تحويل العامل للشئون القانونية وتوقيع جزاء عليه عقب مشاهدة الفيديو.



إدارة مستشفي طهطا العام، قدمت اعتذارا لأهالي طهطا عن الفيديو المنشور وأكدت ان مقطع الفيديو يظهر فيه الأمن الإداري للمستشفي وأحد الأطقم الطبية المتواجدين في هذا الوقت.



وأكدت مديرية الصحة انه تم حجز المريض ومازال يتلقى العلاج اللازم بالمستشفى وحالته الصحية في تحسن ويتم متابعته من الطاقم الطبي مثل جميع المرضى بشكل دوري منتظم وتم عمل التحاليل والفحوصات اللازمة له.

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