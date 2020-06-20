رينج روفر تحتفل بمرور نصف قرن على إنشائها

كما أصبح الجيل الأحدث من سيارة رينج روڤر أول سيارة رياضية متعددة الأغراض تعتمد على بنية خفيفة الوزن من الألومنيوم، ما ساهم في جعلها أخف واقوى وأكثر كفاءة.





احتفلت رينج روفر بخمسين عام من الابتكارات الرائدة والإتقان بلا مثيل والقدرات الفائقة على كل التضاريس عبر تقديمها لسيارة رينج روفركما رسمت سيارة الدفع الرباعي الفاخرة ملامح السوق منذ 17 يونيو 1970 وبعد خمسة عقود نمت رينح روفر لتصبح عائلة من السيارات الفاخرة المحبوبة ذات القدرة الفائقة .وعلى مدار 50 عام أحتلت رينج روفر العديد من المراتب الاولي عالميا بالإضافة إلى حققت عددا مبهرا من الإنجازات ومن المعروف أن أول سيارة رياضية متعددة الأغراض مزودة بنظام الدفع الدائم عند إطلاقها .وفي عام 1992 أصبحت أول سيارة دفع رباعي في العالم يتم تزويدها بنظام مراقبة الجر الإلكتروني (ETC) ونظام التعليق الهوائي الكهربائي الأوتوماتيكي، لتزيد هذه الإضافات من روعة القيادة التي تشتهر بها سيارات رينج روڤر على الطرقات العادية والوعرة.كما سيتم تحديد كمية سيارات رينج روڤر فيفتي ليكون 1,970 سيارة فقط عالميًا، وذلك تمثلًا بالعام الذي صدرت فيه سيارة رينج روڤر الأصلية.