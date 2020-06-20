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أخبار العالم

الهند: 14516 إصابة جديدة و375 حالة وفاة بفيروس كورونا

السبت 20/يونيو/2020 - 09:19 ص
فيروس كورونا في الهند
فيروس كورونا في الهند
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أ ش أ
أعلنت وزارة الصحة الهندية اليوم، السبت، ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد إلى 395048 حالة، وذلك عقب تسجيل 14516 حالة إصابة جديدة.


وأفادت الوزارة - حسبما ذكرت قناة "إن دي تي في" الهندية - بأن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 12948 حالة، وذلك عقب تسجيل 375 حالة وفاة جديدة.


يذكر أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
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