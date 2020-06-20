عار على أمريكا.. ترامب يهاجم شرطة العاصمة واشنطن

اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، اليوم السبت، شرطة العاصمة واشنطن بعد أداء مهامها والاكتفاء بتقمص دور المشاهد على الفوضى التي تحدث في الولاية مطالبا باعتقال كل من ارتكب افعال الشغب والفوضى واصفا ما يدور في الولايات المتحدة بأنه "عار".





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وغرد ترامب في تعريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، قائلا "لا تقوم شرطة العاصمة بعملها؛ لأنها تشاهد تمزيق التمثال وحرقه، يجب القبض على هؤلاء الناس على الفور، عار على بلادنا!"





وكتب الرئيس الامريكي تغريدته عقب إسقاط متظاهرين تمثال أحد قادة الكونفدرالية في البلاد، ألبرت بايك، في العاصمة واشنطن.



