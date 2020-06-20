قصفت بعد إقلاعها من دولة عربية.. إيران تكشف تفاصيل ضرب الطائرة الأمريكية لأول مرة

نشرت وسائل إعلام إيرانية ، اليوم السبت، تفاصيل جديدة تم الكشف عنها لأول مرة بشأن قصف طهران للطائرة الأمريكية المسيرة MQ-4C، التي أقلعت من الإمارات بصاروخ من قبل القوة الجوفضائية للحرس الثوري.









وقالت وكالة "فارس" الإيرانية إنه بعد مرور عام على إسقاط الطائرة الأمريكية المسيرة، التي أقلعت من قاعدة الظفرة في الإمارات، كان هناك طائرة دورية بحرية من طراز P-8، وطائرة مسيرة أمريكية من طراز MQ-9".









اقرأ أيضًا:









وأضافت أنه بعد إقلاع الطائرة MQ-4C باتجاه مضيق هرمز، وانتهكت الحدود الجوية الإيرانية مرة واحدة، واستمرت في طريقها إلى بلدة تشابهار جنوب شرق ايران، وتم رصدها بواسطة الرادار على مسافة 490 كيلومترا.









وأفادت بأن الرادار الذي اكتشف الطائرة كان بإمكانه أن يرصد أكثر من 200 هدف بأبعاد ثلاثية على مسافة 500 كلم، وتم صنعه من قبل المتخصصين الإيرانيين.









وأكدت "فارس" أنه تم استهداف الطائرة برادار، المنظومة الدفاعية التي رصد هذا الهدف على ارتفاع 12 كلم، وكان يحلق بسرعة 700 كلم / ساعة وعلى مسافة 169 كلم. وتم إطلاق الصاروخ من مسافة 90 كلم، عندما كانت الطائرة على ارتفاع 14 كلم، وأصاب الهدف على مسافة 75 كلم في المياه الإقليمية الإيرانية".









وأوضحت الوكالة الإيرانية أن الطائرة المأهولة P-8 كانت على بعد 17 كلم أيضا عندما تم إسقاط MQ-4C، وكانت الطائرة المسيرة الأخرى (MQ-9) على بعد حوالي 17 كلم من P-8".