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حوادث

استدرجها وتعدى عليها جنسيا.. بقال يعتدي على طفلة بالزقازيق

السبت 20/يونيو/2020 - 12:39 م
صدى البلد
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محمد الطحاوي

قررت نيابة مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية حبس صاحب محل بقالة 4 أربعة على ذمة التحقيقات، لاتهامه باستدراج طفلة والتعدى عليها جنسيا.

تعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث يفيد ورود بلاغا من أحد المواطنين مقيم قرية البيوم التابعة لمركز شرطة الزقازيق يتهم فيه صاحب محل بقالة باستدراج نجلته الطفلة والتي تبلغ من العمر سبع سنوات، والتعدى عليها جنسيا.

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وعلي الفور توجهت قوة من ضباط مباحث مركز شرطة الزقازيق وتم ضبط المتهم، وجاري تحرير محضر بالواقعة.


فيما تم إحالته إلى النيابة العامة والتى قررت حبسه ووجهت له إتهام هتك عرض طفلة كما قررت النيابة عرض الطفلة على الطب الشرعى.

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