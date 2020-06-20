بتكلفة 177 مليون جنيه..محافظ مطروح: بدء العمل في مشروع الصرف الصحي بالسلوم

علن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح ، عن موافقة وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية على البدء فى توصيل مشروع الصرف الصحى بمدينة السلوم.





وأضافمحافظ مطروح،أن ذلك يأتى فى إطار جهود المحافظة لتوفير البنية التحتية والمشروعات الخدمية لأهالى مطروح بكافة المدن بالتعاون مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية .





وأكد المهندس أحمد نصر رئيس جهاز مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بمطروح أنه تمت الموافقة على إسناد تنفيذ مشروع الصرف الصحي المتكامل بمدينة السلوم بطاقة ٧ الاف م٣/ يوم عن طريق وزاره الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة ممثلة في الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بتكلفه تقديريه ١٧٧ مليون جنيه وإسناد هذه الأعمال لشركه التعمير والإسكان والمرافق التابعة للوزارة.





وأضاف رئيس جهاز مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بمطروح أن هذا المشروع يتكون من شبكات انحدار ومحطات رفع وخطوط طرد ومحطة معالجة بطاقة ٧٠٠٠ م٣/ يوم.





وأوضح أن هذا المشروع يأتى نتيجة الجهود التي بذلها محافظ مطروح خلال طرح هذا المشروع أثناء زياره اللواء أحمد جمال مستشار رئيس الجمهورية منذ 4 أشهر للمحافظة باعتباره من المشروعات المهمة بالنسبة لأبناء وأهالي مدينة السلوم.



