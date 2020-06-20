بينهم مراقبو ثانوية عامة.. مصرع وإصابة 18 في انقلاب ميكروباص بشلاتين

قال اللواء ياسر شعبان، رئيس مدينة الشلاتين ، إن حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق الشلاتين، وصل عدد الوفيات به إلى 3 أشخاص، والمصابين لـ 15، وجارٍ تقديم العلاج اللازم للمصابين وكذلك اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير المحضر اللازم وإخطار النيابة العامة.





وكشف اللواء ياسر شعبان، رئيس مدينة الشلاتين عن أن من بين المتوفين والمصابين مراقبون لامتحانات الثانوية الأزهرية والعامة، مؤكدا أن السيارة الميكروباص التى تعرضت للانقلاب بسبب انفجار الإطار الأمامى لها، وكانت متجهة من مدينة الشلاتين لحلايب.





وأكد رئيس مدينة الشلاتين، أن سيارات الإسعاف نقلت 7 مصابين منهم، وسيارات أخرى من الأهالى والمارين بالطريق نقلوا باقى المصابين لمستشفى الشلاتين ولقى من بينهم 3 مصرعهم بينهم مدير معهد أزهري، وأصيب 15 آخرون، حيث كان يستقل السيارة الميكروباص 18 شخصا.





كانت تلقت غرفة عمليات إسعاف البحر الأحمر، برئاسة الدكتور محمد غريب مدير مرفق إسعاف البحر الأحمر، إخطارا يفيد انقلاب سيارة ميكروباص بطريق الشلاتين ابو رماد، وذلك إثر انفجار الإطار الأمامى للسيارة، وانتقلت سيارات الإسعاف لمكان الحادث ونقلت 7 مصابين وتم نقل عدد آخر من المصابين بمعرفة الأهالى لمستشفى الشلاتين.



