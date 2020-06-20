الداخلية في أسبوع.. ضبط ٤١ ألف شخص خالفوا قرار حظر التجول و٣٣ ألف سائق لعدم الالتزام بارتداء الكمامة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، توجيه الحملات الأمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزى.





وأسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع فى مجال الحد من انتشار فيروس "كورونا" عن ضبط (7468) قضية تموينية متنوعة و ضبط (6) قضية مقاهى مخالفة لقرار الغلق و غلق (1812) محل مخالف لمواعيد الغلق.





و فى مجال مخالفة عدم إرتداء الكمامات تم ضبط (33919 سائق نقل جماعى) وفى مجال مخالفة قرار الحظر تم ضبط ( 41094 شخص، عدد 22781 مركبة).



