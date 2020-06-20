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حوادث

فى حملة أمنية بأسيوط.. ضبط 11 متهما بحوزتهم 11 قطعة سلاح نارى

السبت 20/يونيو/2020 - 02:09 م
صدى البلد
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مصطفى الرماح
شنت الأجهزة الأمنية حملة مكبرة برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة مديرية أمن أسيوط مدعومين بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزى إستهدفت قرى "الغُريب، الشيخ شحاتة، العونة" بدائرة مركز شرطة ساحل سليم.

أسفرت جهودها عن ضبط (7) قطع سلاح نارى عبارة عن (4 بنادق آلية- 3 بنادق خرطوش) بحوزة 7 متهمين.

 كما استهدفت حملة مكبرة أخرى طرفى خصومة ثأرية مقيمين بقرية بنى شقير بدائرة مركز منفلوط، وذلك على إثر تبادلهم إطلاق الأعيرة النارية مما أدى لإصابة محامى وربة منزل من أبناء عمومتهم بأعيرة نارية متفرقة.

وأسفرت جهود تلك الحملة عن ضبط (4 بنادق آلية) ، بحوزة (4) متهمين مطلوب ضبطهم وإحضارهم على ذمة الواقعة المشار إليها.

 تم اتخاذ الإجراءات القانونية وذلك فى ضوء تنفيذ خطة وزارة الداخلية لإستهداف حائزى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وبخاصة أطراف الخصومات الثأرية.
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