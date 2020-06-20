عادت إلى العمل.. شفاء رئيسة تمريض مستشفى حميات الأقصر من فيروس كورونا ...صور

استقبل مستشفى حميات استقبل مستشفى حميات الأقصر ، اليوم السبت ، رئيسة التمريض بالمستشفي عقب عودتها الى عملها بعد تعافيها من الاصابة بفيروس كورونا كوفيد _ 19 .









كانت رئيسة التمريض بالمستشفي اسراء عبد المعين قد أصيبت بفيروس كورونا اثناء عملها داخل مستشفي حميات الأقصر









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وتم عزلها بالمنزل وعمل مسحات لجميع المخالطين لها وعقب شفائها وتحويل نتائج تحاليها من ايجابية الى سلبية قررت العودة مرة أخرى للعمل بالمستشفي لإنقاذ المصابين.







