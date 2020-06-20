عادت إلى العمل.. شفاء رئيسة تمريض مستشفى حميات الأقصر من فيروس كورونا ...صور

استقبل مستشفى حميات الأقصر ، اليوم السبت ، رئيسة التمريض بالمستشفي عقب عودتها الى عملها بعد تعافيها من الاصابة بفيروس كورونا كوفيد _ 19 .
كانت رئيسة التمريض بالمستشفي اسراء عبد المعين قد أصيبت بفيروس كورونا اثناء عملها داخل مستشفي حميات الأقصر.
وتم عزلها بالمنزل وعمل مسحات لجميع المخالطين لها وعقب شفائها وتحويل نتائج تحاليها من ايجابية الى سلبية قررت العودة مرة أخرى للعمل بالمستشفي لإنقاذ المصابين.
وأعلن مستشفي حميات الأقصر برئاسة الدكتور محمد الرملي مدير المستشفي وجميع العاملين عن فرحتهم وسعادة بعودة " اسراء" عقب شفائها وحمدوا الله على سلامتها و يشكرون دورها الكبير كاحد اعضاء الجيش الابيض الذى يحارب الكورونا .