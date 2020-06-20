AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

بعد شفائه من كورونا.. تعيين عبدالباري العجيزي متحدثا رسميا لصحة المنوفية

السبت 20/يونيو/2020 - 05:15 م
تعيين عبدالباري العجيزي
تعيين عبدالباري العجيزي متحدثا رسميا لصحة المنوفية
Advertisements
محمد أمين
 قرر الدكتور نصيف الحفناوي وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنوفية تعيين الدكتور عبدالباري العجيزي متحدثا رسميا لمديرية الصحة بمحافظة المنوفية.

ووجد تعيين العجيزي استحسانا وقبولا عاما لدي جميع الاعلاميين والصحفيين الذين يتعاملون مع المديرية لما له من سعة صدر في التعامل مع الجميع. 

وشغل الدكتور عبدالباري العجيزي مدير عام الطب الوقائي بالمديرية سابقا 

يذكر أن الدكتور عبدالباري العجيزى كان قد اصيب بفيروس كورونا المستجد وتم عزله واتباع الاجراءات الطبية معه حتي تعافي، وتم تعيينه متحدثا رسميا للمديرية عقب عودته للعمل .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مسحة ثانية بعد يومين | تحسن صحة مدير الطب الوقائي بالمنوفية المصاب بكورونا

لظروفه الصحية.. مدير مستشفى يعتذر عن منصبه بالمنوفية

تعافى من كورونا.. مدير الطب الوقائي بالمنوفية يكشف تفاصل رحلة علاجة من الإصابة إلى الشفاء

يخضع للعزل المنزلي.. إصابة مدير عام الشؤون المالية والإدارية بمديرية صحة المنوفية بكورونا

مجانا.. إجراء التحاليل والأشعة للعاملين بقطاع صحة المنوفية

ترشيحاتنا

مصر تشهد غدا أول كسوف للشمس خلال العام 2020

السيسي: أي تدخل مصري مباشر في ليبيا بات شرعيا لحماية حدودنا

بـ كمامة.. بيونسيه وزوجها يستقلان طائرة خاصة مع أبنائهما.. صور

أبيض وأزرق ومشجر.. تعرف على موضة ألوان صيف 2020 من وحي النجمات

نقدر التنمية فى بلادكم وعليكم تقدير الحياة لنا.. رسالة قوية من الرئيس السيسي للشعب الإثيوبي.. شاهد

موعد ظهور "حلقة النار" في سماء مصر.. غدا

AdvertisementS

الرئيس السيسي: مصر حريصة على التعامل في ملف سد النهضة بالتفاوض

تفقد المقاتلات الجوية.. 3 رسائل قوية من الرئيس السيسي عن الجيش

لتأمين امتحانات الثانوية العامة.. الصحة: كواشف حرارية لقياس درجات الحرارة للطلاب..الدفع بـ 560 سيارة إسعاف مجهزة لتأمين اللجان

لمدة 3 سنوات.. آري بابل يعلن توقيعه لـ الزمالك رسميا

حيثيات الإدارية العليا لمعاقبة مسئولين رقصوا بالمزمار داخل مستشفى أبو حمص..فيديو

استدرجها وتعدى عليها جنسيا.. بقال يعتدي على طفلة بالزقازيق

أصحاب هذا الهرمون المرتفع بالجسم أكثر عرضة للوفاة بكورونا

ثلاثة أعراض ثبتت رسميا.. الرابطة الطبية الشرق أوسطية تصرح باستخدام هذه الأدوية لعلاج كورونا

شهداء الواجب.. ائتلاف معلمي مصر ينعى 3 من مراقبي امتحانات الثانوية العامة في حادث بالبحر الأحمر

ينضم للتدريبات.. الأهلي يصعد الفيراري للفريق الأول

لا هيعدي شرق ولا غرب.. السيسي يوجه رسالة شديدة اللهجة للميليشيات المتطرفة في ليبيا.. فيديو

السيسي: أي تدخل مصري مباشر في ليبيا بات شرعيا لحماية حدودنا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ كمامة.. بيونسيه وزوجها يستقلان طائرة خاصة مع أبنائهما.. صور

قبل أول امتحان.. هانى الناظر يقدم نصائح مهمة لطلاب الثانوية العامة

بالأصفر الجرئ.. رابعة الزيات بإطلالة تكشف جمالها على إنستجرام