بعد شفائه من كورونا.. تعيين عبدالباري العجيزي متحدثا رسميا لصحة المنوفية

قرر الدكتور نصيف الحفناوي وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنوفية تعيين الدكتور عبدالباري العجيزي متحدثا رسميا لمديرية الصحة بمحافظة المنوفية.
ووجد تعيين العجيزي استحسانا وقبولا عاما لدي جميع الاعلاميين والصحفيين الذين يتعاملون مع المديرية لما له من سعة صدر في التعامل مع الجميع.
وشغل الدكتور عبدالباري العجيزي مدير عام الطب الوقائي بالمديرية سابقا
يذكر أن الدكتور عبدالباري العجيزى كان قد اصيب بفيروس كورونا المستجد وتم عزله واتباع الاجراءات الطبية معه حتي تعافي، وتم تعيينه متحدثا رسميا للمديرية عقب عودته للعمل .