بعد شفائه من كورونا.. تعيين عبدالباري العجيزي متحدثا رسميا لصحة المنوفية

ووجد تعيين العجيزي استحسانا وقبولا عاما لدي جميع الاعلاميين والصحفيين الذين يتعاملون مع المديرية لما له من سعة صدر في التعامل مع الجميع.





وشغل الدكتور عبدالباري العجيزي مدير عام الطب الوقائي بالمديرية سابقا



