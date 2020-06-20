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شيما صابر توجه نصيحة للجمهور من إجازة شهر العسل.. شاهد

السبت 20/يونيو/2020 - 06:47 م
شيما صابر
شيما صابر
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أسماء الحسيني
نشرت المذيعة شيما صابر صور جديدة لها عبر حسابها بموقع التواصل الإجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وكتبت شيما على صورها معلقة :"انا افعل ما يناسبني وتفعل انت مايناسبك ،لم آت لهذه الدنيا لأحقق توقعاتك ولما تأت للدنيا لتحقق توقعاتى"

وعقد رامي صبري لاعب الفريق الأول بنادي إنبي، ، قرانه على الإعلامية شيما صابر الشهيرة بـ "مذيعة الكرة"، في حفل صغير في  إحدى الفيلات في وجود العائلتين.


ويعد رامي صبري قائدًا لنادي إنبي، وشارك معه في 16 مباراة هذا الموسم، وأحرز 4 أهداف معه ، قبل توقف الدوري بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

يذكر أن وزير الرياضة، أعلن أن منافسات الدوري ستبدأ يوم 20 يوليو لتعود الحياة إلى كرة القدم المصرية مجددا.
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