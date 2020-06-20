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لن يقترب أحد من الخطوط التي حددها السيسي.. مستشار أكاديمية ناصر: مسرح عمليات ليبيا مدروس جيدًا

السبت 20/يونيو/2020 - 08:38 م
القوات المسلحة المصرية
القوات المسلحة المصرية
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هاني حسين
قال اللواء محمود خلف مستشار أكاديمية ناصر العسكرية العليا ، إن الرئيس السيسي تفقد اصطفاف القوات المسلحة في المنطقة الغربية العسكرية وهو استعراض تشكيل حرب.

وأضاف محمود خلف  في مداخلة هاتفية بالإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي" المذاع على قناة " صدى البلد"، أن  مصر على علم بمسرح العمليات على الحدود الغربية لمصر".
 
 وتابع محمود خلف: "مسرح عمليات ليبيا مدروس جيدا للقوات المسلحة المصرية".

 وأكمل محمود خلف: "شهدنا اليوم تشكيلا قتاليا من مختلف العناصر البرية والجوية والبحرية والصاروخية في المنطقة الغربية العسكرية".

 ولفت محمود خلف إلى أنه "لن يستطيع أحد الاقتراب من الخطوط الحمراء التي  حددها الرئيس السيسي ومصر لديها أفضل وأحدث المقاتلات والطائرات الحديثة في العالم".
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