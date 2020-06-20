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محافظات

إصابة مدير مستشفى عزل الأقصر وطبيبه بـ فيروس كورونا

السبت 20/يونيو/2020 - 10:25 م
كورونا-ارشيفية
كورونا-ارشيفية
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شمس يونس

أعلن مستشفى الأقصر العام  للحجر الصحي، اليوم السبت، عن إصابة مدير العزل الصحي وطبيبه بفيروس كورونا المستجد " كوفيد – 19 " وذلك خلال قيامهم بعملهم بالمستشفي .

وكان قد أصيب الدكتور محمد سعد أنور مدير فريق العزل الصحي بالمستشفى وطبيبة أخرى بالمستشفى والذين اصيبوا عقب انتهاء فترة العزل الصحي مع المصابين لمدة الـ 14 يوما فقاموا بعمل المسحة الدورية قبل رحيلهم فتبين بأنهم مصابون بالفيروس.


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وأكد مصدر بمستشفى الأقصر العام بان حالة الدكتور " محمد سعد " مدير العزل جيدة ويتلقى الان العلاج داخل المستشفى أما الطبيبة  لم يظهر عليها  أعراض للفيروس رغم إصابتها ومن المقرر ان تتلقي العلاج عن طريق العزل المنزلى .

وكان قد أعلن الدكتور خلف عمر مدير مستشفى الأقصر العام للعزل الصحي عن شفائه من فيروس كورونا " كوفيد – 19 " وذلك عقب ظهور نتائج تحاليله سلبية للفيروس.

وقال الدكتور خلف على صفحة التواصل الاجتماعي الخاصة به الفيسبوك : " الحمد لله رب العالمين الذي انعم عليا بالشفاء ونتيجة المسحة اليوم سلبي ..كل الشكر بعد الله تعالي لوالدي ووالدتي واخواني وزملائي وأصدقائي وأهل بلدي وقادتي في الوزارة والمديرية ودعمهم لي في هذه الظروف ،وشكر خاص لزوجتي أم اولادي التي كانت لي نعم المعين وتحملت معي مالا يتحمله بشر، الحمد لله رب العالمين.

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