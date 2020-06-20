إعلامية كويتية: كلمة السيسي رسالة ردع في وجه الانتهاكات التركية بليبيا

أكدت الإعلامية الكويتية عائشة الرشيد، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم، أثناء تفقده وحدات الجيش المصري بالمنطقة العسكرية الغربية تعد رسالة ردع قوية فى وجه التدخلات التركية فى ليبيا.

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وأوضحت الرشيد، فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أن رسائل السيسي حملت فى طياتها طمأنة الشعب الليبي والمصري على حد سواء فمصر قادرة على حماية أمنها القومي الذى ينعكس بالتبعية على أمن واستقرار الأمن العربي، مشيرة إلى أن الجهود المصرية خصوصاً ً بعد مبادرة إعلان القاهرة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي من العاصمة المصرية أثلجت صدور الشعب الليبي .

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وأكدت الرشيد، أن حرص الرئيس السيسي على أبنائه فى الخارج والداخل أبهر العالم وأشاد به الشعب الكويتى الداعم لمواقف مصر فى كافة القضايا، لافتة إلى موقف الشيخة إقبال الصباح مع المصريين العائدين من لييبا بعد تحريرهم من الميليشيات التابعة للوفاق ودعمها لأسرهم بتبرعها بمبلغ مليون جنيه مصري كنوع من الدعم المعنوي لهم وتعبيرًا عن فرحتها بعودتهم ما يعكس عمق ومحبة الشعبين الشقيقين.