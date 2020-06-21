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وزير السياحة والآثار: لن نجامل أحدا في هذه الفترة .. وإغلاق أي فندق يخالف الإجراءات الاحترازية .. فيديو

الأحد 21/يونيو/2020 - 02:16 ص
خادل العناني
خادل العناني
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هاني حسين
قال  خالد العناني وزير السياحة والآثار، إنه يتم إرسال لجان من الوزارة والغرفة السياحة ووزارة الصحة  وممثلي 3 شركات أجانب لتقييم تراخيص الفنادق السياحية، مؤكدا إلغاء ترخيص أي فندق  يخالف التعليمات والإجراءات.


وأضاف خالد العناني  في  حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي" المذاع على قناة " صدى البلد": "أحد الفنادق كان به حفلة جماعية منذ عدة أيام، وتم وقف نشاط الفندق ووقف ترخيص مدير المنشأة".


وتابع خالد العناني:"  في هذه الفترة  لن نجامل أحدا وأي فندق يخالف التعليمات والإجراءات الاحترازية سيتم غلقه".


وأكمل خالد العناني:"  انبهرت ببعض الفنادق التي نفذت إجراءات احترازية لم أطلبها"، مضيفا:"منظمة الصحة العالمية وضعت إرشادات لقطاع السياحة.


وأردف خالد العناني:"   السائح يأتي من المطار على المكان السياحي بالفندق ويحصل على الوجبات في الفندق ثم يسافر على الطائرة على الفور".

وأشار إلى السائح سيكتب إقرارا  قبل ركوب الطائرة والاتجاه إلى مصر بأنه  لديه تأمين صحي جار حتى العودة من مصر، وأنه لم يصب بكورونا وليس لديه أعراض ولم يخالط مريضا  منذ  14 يوما ".

وتابع خالد العناني:"  يتعهد  السائح بإبلاغ السلطات المصرية بالإصابة وظهور أي أعراض عليه"، مضيفا:"  سيتم قياس درجة حرارة السائح فور وصوله إلى مصر وبعض الدول المنتشر بها فيروس كورونا يستوجب على السائح جلب ورقة تحليل pcr".

وأردف خالد عناني:"  حال ظهور أعراض على  السائح يعرض على طبيب الفندق ويحصل السائح على الكشف والتشخيص والأدوية بالمجان  وسيتم عزله في الفندق ونقله إلى قسم مخصص للعزل ".

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