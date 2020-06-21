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تكنولوجيا

تطبيق يساعدك على تعلم لغة جديدة بأفضل الطرق .. تعرف عليه .. فيديو

الأحد 21/يونيو/2020 - 05:02 ص
تطبيق يساعدك على
تطبيق يساعدك على تعلم لغة جديدة بأفضل الطرق .. تعرف عليه
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ندى على
يعانى عدد كبير من محبى تعلم اللغات الأجنبية من غلاء أسعار مراكز تعلم اللغات أو حتى عدم القدرة على التحصيل الدراسي في وجود عدد كبير من الأشخاص، مما يدفعهم أحيانا إلى اليأس والإحباط، في عدم تعلم اللغة التى يريدونها. 

وتعتبر التطبيقات هى أفضل طريقة لتعلم اللغات للعديد من الأسباب وهو أنه يمكن استخدامها في أى وقت يريده المستخدم، بالإضافة إلا أن ثمن اشتراكها بسيط جدا مقارنة بأسعار مراكز تعلم اللغات. 


وبحسب موقع CNET فإن أفضل تطبيق لتعلم اللغات، هو تطبيق  Memrise حيث يحتوى على عدد المعلمين المحترفين الذين يقومون بتقييم الإجابات نحويا ولغويا، كما تتوافر عليه عدد من اللغات من بينها اللغة الإنجليزية.  

ويضم تطبيق Memrise عدد من أدوات تعلم المفردات والنصوص ، والكثير من الأفكار الثقافية الرائعة التي لا تحصل عليها مع معظم برامج اللغات، كما أن المستخدمون عليهم أولًا ملء استبيان ، وإخبار معلميهم عن أهدافهم وعادات الدراسة والجدول الزمني اليومي الخاص بهم ويقومون  بالتنسيق مع المستخدمين. 

يتم تقسيم الدورات إلى أقسام صغيرة من 10 إلى 15 دقيقة لإبقاء الأمور مثيرة للاهتمام بالنسبة للمستخدمين  ولضمان أن لديك الوقت الكافي للدراسة قليلًا كل يوم. كما أنهم يستخدمون خوارزميات للذكاء الاصطناعى تتابع تقدمك خلال الدورة التدريبية ، بحيث تكون موضوعات المراجعة موجهة خصيصًا لاحتياجاتك.

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